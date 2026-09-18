Nghị quyết 64 của thành phố Đà Nẵng: Giúp hộ nghèo, cận nghèo sớm an cư với sinh kế lâu dài

Để nghị quyết 64 được thực hiện hiệu quả ngay khi có hiệu lực, các địa phương trên địa bàn thành phố, nhất là các xã, phường đang khẩn trương rà soát, lập kế hoạch chi tiết để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo sớm có được mái ấm an toàn, ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Việt Hậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà trong một lần thăm hỏi, động viên người dân địa phương hiến đất mở đường. Ảnh: T.H

Ngày 18/9, trao đổi với ông Phạm Việt Hậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng, ông Hậu cho biết, về công tác giảm nghèo, hiện nay xã Sơn Cẩm Hà có 146 hộ nghèo, chiếm 3,77% và 64 hộ cận nghèo, chiếm 1,65%.

Đối với xã Sơn Cẩm Hà, thời gian qua, xã đã chỉ đạo các thôn rà soát từng trường hợp một cách cụ thể, không chỉ căn cứ vào việc hộ đó thuộc diện nghèo hay cận nghèo, mà còn đánh giá thực tế về chất lượng nhà ở, điều kiện đất đai, hoàn cảnh gia đình, khả năng tự huy động nguồn lực và nhu cầu thực tế của từng hộ.

Trong năm 2026, UBND xã đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 10 nhà, giai đoạn 2026-2027 theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND, trong đó năm 2026 có 6 nhà, 2 xây mới, 4 sửa chữa, hiện nay đang phối hợp ban nhân dân thôn và hộ gia đình triển khai thực hiện theo nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố. Năm 2027 có 4 nhà sửa chữa.

Bên cạnh nguồn lực từ chính sách của thành phố, trong năm 2026, xã cũng đã tích cực vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ người dân. Trong đó, có sự đồng hành của ông Phan Ngọc Anh, Điện lực Tiên Phước, Ngân hàng Agribank Tiên Phước, Quỹ Thiện Tâm và các tổ chức, cá nhân khác. Đến nay, đã triển khai xây mới 3 căn nhà, sửa chữa 6 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.

Ngân hàng Agribank Tiên Phước hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Sơn Cẩm Hà. Ảnh: T.H

“Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi đối với người nghèo, một căn nhà kiên cố không chỉ giúp họ yên tâm sinh sống, nhất là trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, mà còn tạo thêm niềm tin và động lực để ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Vì vậy, quan điểm của xã Sơn Cẩm Hà là xóa nhà tạm, nhà dột nát phải gắn với giảm nghèo bền vững. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc giúp người dân có một mái nhà an toàn, mà quan trọng hơn là tiếp tục tạo điều kiện để các hộ có sinh kế, việc làm, thu nhập ổn định, được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp và từng bước tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Có như vậy, việc hỗ trợ nhà ở mới thực sự trở thành điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống, thoát nghèo và hạn chế nguy cơ tái nghèo”, ông Hậu chia sẻ.

Cũng theo ông Phạm Việt Hậu, Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng thể hiện sự quan tâm rất cụ thể của thành phố đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế.

Điểm rất thiết thực là chính sách hỗ trợ nhà ở được nâng lên mức 100 triệu đồng đối với trường hợp xây mới và 50 triệu đồng đối với trường hợp sửa chữa. Nguồn lực thực hiện được kết hợp giữa ngân sách thành phố và nguồn huy động từ Quỹ “Vì người nghèo”, các nguồn huy động hợp pháp khác.

Trong năm 2026, UBND xã Sơn Cẩm Hà đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 10 nhà, giai đoạn 2026-2027 theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND. Ảnh: T.H

Điểm đáng chú ý nữa là nghị quyết không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ một lần mà xây dựng một hệ thống chính sách liên hoàn, từ hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế đến chính sách khuyến khích hộ nghèo có khả năng lao động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, đối với hộ nghèo sau khi thoát nghèo và đáp ứng điều kiện theo quy định, thành phố có chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT trong thời gian 36 tháng; đồng thời hỗ trợ 100% lãi suất đối với một số khoản vay chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh, với dư nợ được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/hộ và thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng.

“Như vậy, có thể thấy tư duy của chính sách đã chuyển mạnh từ “hỗ trợ để vượt qua khó khăn trước mắt” sang “hỗ trợ để tạo nền tảng vươn lên lâu dài”. Đây là điều mà chúng tôi đánh giá rất quan trọng trong công tác giảm nghèo ở cơ sở.

Đối với xã Sơn Cẩm Hà, chúng tôi xác định việc triển khai Nghị quyết số 64 phải thực hiện theo tinh thần đúng đối tượng, đúng nhu cầu, công khai, minh bạch và không để người dân đủ điều kiện nhưng vì khó khăn về thủ tục mà không tiếp cận được chính sách.

Quan điểm của chúng tôi là mỗi căn nhà được hỗ trợ phải thực sự trở thành một điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống, chứ không chỉ hoàn thành về mặt số lượng”, ông Hậu nhấn mạnh.

Xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng đã bàn giao và đưa vào sử dụng nhà đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn. Ảnh: L.N

Còn ông Trần Thế Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng cho biết, đầu tháng 9/2026, xã Thăng Bình đã phê duyệt danh sách 39 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo cần xây mới và sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2026-2027, trong đó có 27 trường hợp được hỗ trợ xây mới, sửa chữa từ nguồn ngân sách nhà nước; 12 trường hợp được hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn huy động hợp pháp khác thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong khi đó, ông Lê Minh Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Mới đây Hội phối hợp ra quân sửa chữa nhà cho ông Trần Văn Tân (thôn 15), có nhà bị mưa lũ làm hư hại vào tháng 10/2025. Hội viên và các lực lượng tham gia đã đóng góp 30 ngày công cùng vật tư trị giá 15 triệu đồng, giúp gia đình sớm ổn định nơi ở. Hội phối hợp khảo sát, lựa chọn 2 hộ tại 2 thôn đăng ký thoát nghèo năm 2026 để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp”.

Cùng với đó, Lãnh Ngọc đang tập trung phối hợp thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn. Theo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 64/2026 ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 401 ngày 4/8/2026 của UBND thành phố, đến hết năm 2027, xã Lãnh Ngọc phấn đấu xóa 22 nhà tạm, nhà dột nát, gồm 12 nhà xây mới và 10 nhà sửa chữa.

Riêng năm 2026, địa phương thực hiện 14 nhà, gồm 8 nhà xây mới và 6 nhà sửa chữa; năm 2027 thực hiện 8 nhà, gồm 4 nhà xây mới và 4 nhà sửa chữa. Mức hỗ trợ dự kiến 100 triệu đồng/nhà xây mới và 50 triệu đồng/nhà sửa chữa, thực hiện theo quy định của thành phố và chính sách đối với từng nhóm đối tượng.