"Nghịch lý chưa từng có": Nhu cầu vàng giảm mạnh nhưng giá được dự báo tăng vọt kỷ lục năm 2026

Nhu cầu vàng giảm mạnh nhưng giá được dự báo tăng vọt kỷ lục năm 2026. Ảnh minh họa: Kitco

Trong báo cáo thường niên Gold Focus 2026, Metals Focus đã đưa ra các dự báo chi tiết về cung, cầu và giá vàng trong năm 2026, đồng thời công bố số liệu tổng hợp của thị trường vàng năm 2025.

Vàng có năm bùng nổ nhất trong nhiều thập kỷ

Ông Matthew Piggott, Giám đốc nghiên cứu vàng và bạc của Metals Focus, cho biết giá vàng đã tăng tới 44% trong năm 2025 - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1980.

Dù lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương giảm khoảng 20% so với năm trước sau ba năm liên tiếp mua trên 1.000 tấn, nhu cầu từ khu vực chính thức vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022.

Theo ông Piggott, xu hướng đáng chú ý nhất là người tiêu dùng ngày càng chuyển từ mua trang sức sang tích trữ vàng vật chất dưới dạng thỏi và tiền xu.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường dẫn đầu xu hướng này, với nhu cầu vàng vật chất tăng lần lượt 28% và 17%.

“Lần đầu tiên trong chuỗi thống kê của chúng tôi, đầu tư vàng vật chất sẽ vượt trang sức để trở thành thành phần lớn nhất của nhu cầu vàng toàn cầu”, ông nói.

Giá vàng điều chỉnh nhưng các động lực tăng giá vẫn còn nguyên

Sau khi liên tục lập đỉnh trong những tháng đầu năm 2026, giá vàng đã điều chỉnh do kỳ vọng thay đổi về lãi suất của Mỹ cũng như tình trạng mua quá mức trên thị trường.

Ngoài ra, cuộc chiến giữa Iran và Israel cũng tạo thêm áp lực lên giá vàng khi làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến triển vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ bị thu hẹp và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên.

Tuy nhiên, Metals Focus cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc.

Theo báo cáo, những yếu tố từng thúc đẩy đà tăng của vàng trong năm 2025 vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm:

“Những yếu tố này tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư”, Metals Focus nhận định.

Nguồn cung vàng tiếp tục tăng

Sản lượng khai thác vàng toàn cầu đạt mức kỷ lục mới trong năm 2025 với 3.817 tấn, tăng 2% so với năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ các mỏ mới, các dự án mở rộng công suất và hoạt động khai thác vàng quy mô nhỏ.

Chi phí khai thác toàn phần duy trì (AISC) tăng 12%, lên 1.552 USD/ounce do áp lực lạm phát và chi phí bản quyền khai thác cao hơn.

Sang năm 2026, Metals Focus dự báo sản lượng vàng khai thác sẽ tiếp tục tăng thêm 2,4%, lên khoảng 3.907 tấn.

Nguồn cung vàng tái chế cũng được dự báo tăng 5,1% sau khi đạt mức cao nhất 13 năm trong năm 2025 với 1.404 tấn.

Tuy nhiên, công ty cho rằng lượng vàng phế liệu đưa ra thị trường sẽ không tăng quá mạnh vì nhiều nhà đầu tư vẫn muốn giữ vàng như một tài sản phòng thủ trước các rủi ro kinh tế.

Ngân hàng trung ương giảm mua nhưng vẫn ở mức cao lịch sử

Năm 2025, lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương giảm 22%, xuống còn 848 tấn - mức thấp nhất trong bốn năm.

Tuy vậy, Metals Focus cho rằng con số này vẫn rất cao nếu so với các giai đoạn trước.

Việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối để giảm phụ thuộc vào đồng USD tiếp tục là động lực chính thúc đẩy các ngân hàng trung ương mua vàng.

Công ty dự báo xu hướng này sẽ kéo dài trong năm 2026 bất chấp những khó khăn do giá năng lượng cao và kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm.

Nhà đầu tư đổ tiền vào vàng

Một điểm sáng khác của thị trường là dòng vốn đầu tư tăng mạnh.

Trong năm 2025, các quỹ ETF vàng ghi nhận lượng vốn đổ vào tương đương 803 tấn vàng - mức cao nhất kể từ năm 2020.

Theo Metals Focus, những yếu tố như bất ổn thuế quan, nợ công Mỹ gia tăng, lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và căng thẳng địa chính trị đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Nhu cầu mua vàng vật chất dưới dạng thỏi và tiền xu cũng tăng 16%, lên mức cao nhất trong 12 năm.

Trang sức tiếp tục lao dốc

Trái ngược với nhu cầu đầu tư, thị trường trang sức vàng đang chịu áp lực nặng nề từ giá vàng cao.

Sản lượng chế tác trang sức vàng toàn cầu giảm 19% trong năm 2025, xuống còn 1.646 tấn - mức thấp nhất trong 5 năm.

Tại nhiều quốc gia, người tiêu dùng chuyển sang mua các sản phẩm nhẹ hơn, hàm lượng vàng thấp hơn hoặc thay thế bằng bạch kim và các loại trang sức mạ vàng.

Metals Focus dự báo nhu cầu trang sức vàng sẽ tiếp tục giảm thêm 11% trong năm 2026.

Giá vàng vẫn được dự báo lập đỉnh mới

Dù đối mặt với một số yếu tố bất lợi trong ngắn hạn, Metals Focus tin rằng sau khi những căng thẳng liên quan đến cuộc chiến Iran lắng xuống, giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Theo công ty này, các nhà hoạch định chính sách nhiều khả năng sẽ chấp nhận mức lạm phát cao hơn thay vì hy sinh tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh đó, vàng được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu phòng thủ và có thể thiết lập thêm nhiều mức cao kỷ lục mới trong những tháng còn lại của năm 2026.

Metals Focus dự báo giá vàng trung bình năm 2026 sẽ đạt khoảng 4.920 USD/ounce, tăng 43% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử thị trường vàng thế giới.