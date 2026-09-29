Nghịch lý chuỗi giá trị cao su trước đà tăng của giá dầu

Theo báo cáo “Cơ hội và rủi ro của ngành cao su trước xu hướng neo cao của giá dầu” của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), giá dầu tăng đang tạo ra hai chiều khác nhau trong chuỗi ngành cao su: doanh nghiệp khai thác mủ có thêm lợi thế về giá bán, còn doanh nghiệp săm lốp phải tìm cách ứng phó với nguyên liệu đắt hơn.

Giá dầu Brent bình quân tháng 8/2026 đạt 90,9 USD/thùng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh tiếp tục khiến giá biến động mạnh trong tháng 9: Brent giao ngay lên 130,8 USD/thùng ngày 15/9, trước khi giá kỳ hạn giảm về khoảng 98 USD/thùng ngày 22/9 sau thông tin Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong bảy ngày nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa.

TCBS nhận định giá dầu có thể duy trì ở mặt bằng cao trong những tháng cuối năm 2026. Trong khi đó, dự báo Brent bình quân khoảng 74 USD/thùng vào năm 2027 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) phụ thuộc vào khả năng tuyến vận tải qua Hormuz được khai thông.

Cùng với dầu, giá cao su tự nhiên cũng đi lên. Cao su TSR20 bình quân tháng 8 đạt 2,24 USD/kg, tăng 31% so với cùng kỳ. TCBS cho rằng dầu đắt hơn góp phần hỗ trợ giá cao su tự nhiên, song yếu tố quyết định vẫn là quan hệ cung cầu của mặt hàng này.

Dầu tăng giá, cao su tự nhiên hưởng lợi đến đâu?

Dầu thô sau chế biến tạo ra các nguyên liệu dùng để sản xuất cao su tổng hợp. Khi dầu tăng, chi phí sản xuất cao su tổng hợp có thể tăng theo, qua đó tạo thêm lợi thế cho cao su tự nhiên trong những ứng dụng có thể thay thế nguyên liệu. Với nhà sản xuất lốp xe, giá dầu cao còn tác động đến chi phí than đen, một nguyên liệu khác trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, giá dầu và giá cao su tự nhiên không luôn biến động cùng chiều. Theo tính toán của TCBS, hệ số tương quan giữa Brent và cao su TSR20 theo giá bình quân tháng từ đầu năm 2016 đến tháng 8/2026 chỉ ở mức 0,39. Chẳng hạn, khi Brent giảm 29% từ tháng 4 đến tháng 6/2026, TSR20 vẫn tăng 9%.

Diễn biến này, theo TCBS, cho thấy cần nhìn vào nguồn cung mủ cao su trước khi lý giải biến động giá. Báo cáo dẫn số liệu của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC): sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 được ước tính khoảng 15,31 triệu tấn, thấp hơn mức tiêu thụ dự kiến 15,41 triệu tấn. Chênh lệch giữa cung và cầu vào khoảng 101.000 tấn.

Nguồn mủ tại Đông Nam Á còn chịu tác động của mùa cây rụng lá, thời tiết khô hạn và những gián đoạn trong khai thác. TCBS ghi nhận giá TSR20 bình quân tháng tăng từ 1,84 USD/kg vào tháng 1 lên 2,21 USD/kg trong tháng 5; đến tháng 6 đạt 2,25 USD/kg, mức cao nhất trong giai đoạn từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2026.

Đà tăng không diễn ra liên tục. Trong tháng 9, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn SICOM lên 241,8 US cent/kg ngày 11/9, sau đó giảm còn 235,9 US cent/kg ngày 18/9 do nhu cầu mua thực tế yếu, theo TCBS. Báo cáo ghi nhận giá quanh 238 US cent/kg vào ngày 22/9.

Tín hiệu về nhu cầu cũng chưa đồng đều. TCBS cho biết lượng cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc trong tám tháng đầu năm giảm 30,1% so với cùng kỳ. Cùng giai đoạn, giá xuất khẩu cao su bình quân của Việt Nam đạt 1.990 USD/tấn, tăng 12,1%, nhưng lượng xuất khẩu giảm 15,4%. Giá bán tốt hơn vì thế chưa đồng nghĩa với tăng trưởng về khối lượng tiêu thụ.

Lợi nhuận tăng, nhưng cần nhìn vào nguồn thu

Theo TCBS, nhóm khai thác mủ có mức độ hưởng lợi trực tiếp nhất khi giá cao su tăng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp còn phụ thuộc vào sản lượng khai thác và tỷ trọng lợi nhuận đến từ các khoản thu khác.

Trong nửa đầu năm 2026, Cao su Đắk Lắk (DRI) ghi nhận doanh thu tăng 61,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng, tăng 83%. Cao su Đồng Phú (DPR) có doanh thu tăng 63,3%, lợi nhuận sau thuế đạt 187 tỷ đồng, tăng 58%. Theo TCBS, thu nhập bất thường chỉ chiếm lần lượt 0,8% và 0,9% lợi nhuận trước thuế của hai doanh nghiệp. Kết quả của DRI và DPR vì vậy phản ánh rõ hơn hoạt động kinh doanh thường xuyên so với các đơn vị có khoản bồi thường đất lớn.

Với Cao su Tây Ninh (TRC), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) và Cao su Phước Hòa (PHR), giá mủ cao vẫn hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nhưng lợi nhuận nửa đầu năm còn được đóng góp đáng kể bởi tiền bồi thường đất và thanh lý vườn cây. TCBS tính toán tỷ lệ thu nhập bất thường trên lợi nhuận trước thuế tại ba doanh nghiệp lần lượt là 33%, 36% và 62%.

GVR ghi nhận lợi nhuận sau thuế 4.414 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm, tăng 68% so với cùng kỳ. PHR đạt 643 tỷ đồng, tăng 245%; TRC đạt 142 tỷ đồng, tăng 35%. Những tỷ lệ tăng trưởng này cần được đặt cạnh cơ cấu nguồn thu, bởi bồi thường đất và thanh lý cây không phải khoản phát sinh đều qua các kỳ như doanh thu bán mủ.

Ở phía sản xuất săm lốp, tác động của giá nguyên liệu đi theo chiều ngược lại. TCBS cho biết chi phí nguyên vật liệu tương đương khoảng 63% doanh thu thuần của Cao su Đà Nẵng (DRC) và 72% tại Cao su Miền Nam (CSM), trong khi biên lợi nhuận sau thuế của hai doanh nghiệp quanh mức 2%.

Nửa đầu năm, DRC đạt 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 16%; CSM đạt 49 tỷ đồng, tăng 40%. Biên lợi nhuận gộp của hai công ty cũng cải thiện. Tuy nhiên, theo TCBS, kết quả này phần lớn được hỗ trợ bởi lượng nguyên liệu tồn kho đã mua ở mức giá thấp. Khi sử dụng hết lượng tồn kho đó, giá cao su và các nguyên liệu khác tăng sẽ phản ánh đầy đủ hơn vào chi phí sản xuất trong nửa cuối năm.

Khả năng giữ lợi nhuận của nhóm săm lốp vì vậy phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thể tăng giá bán để bù chi phí mà vẫn duy trì đơn hàng hay không. TCBS xem biên lợi nhuận gộp quý III/2026 của DRC và CSM là một chỉ báo để đánh giá mức độ chuyển chi phí đầu vào sang khách hàng.

Giá mủ và nguồn thu từ đất trong triển vọng năm 2027

Bổ sung góc nhìn về giai đoạn tiếp theo, báo cáo ngành cao su của Chứng khoán MB (MBS) dự báo, giá cao su tự nhiên tiếp tục ở mức cao đến cuối năm 2026. Với riêng chủng loại SVR10, MBS dự phóng giá quanh 2,5 USD/kg đến nửa đầu năm 2027, sau đó đạt bình quân 2,8–3 USD/kg trong nửa cuối năm. Đây là dự báo cho SVR10, khác với số liệu giá TSR20 được TCBS theo dõi.

Theo MBS, thời tiết là một trong những biến số lớn của dự báo này. Nếu El Niño gây nắng nóng và hạn hán kéo dài, cây cao su có thể sinh trưởng chậm, tiết ít mủ và giảm số ngày có thể khai thác. Báo cáo lưu ý tác động đến sản lượng có thể xuất hiện với độ trễ, sang chu kỳ khai thác sau. Ngược lại, nhu cầu ô tô và lốp xe yếu tại Trung Quốc, Mỹ có thể gây áp lực giảm giá dù nguồn cung bị gián đoạn.

MBS cũng thận trọng về tác động của dầu thô lên cao su tự nhiên. Theo báo cáo, sản lượng cao su tổng hợp của Trung Quốc vẫn tăng 6,5% trong bảy tháng đầu năm, đạt 5,4 triệu tấn, góp phần bổ sung nguồn cung dù giá dầu cao. Nhận định này phù hợp với kết luận của TCBS rằng dầu là lực hỗ trợ, còn cung cầu cao su mới là yếu tố quyết định giá.

Một nguồn lợi nhuận khác được MBS phân tích là đất cao su chuyển đổi mục đích sử dụng. Khi diện tích trồng được thu hồi để làm khu công nghiệp hoặc dự án khác, doanh nghiệp có thể nhận bồi thường và thanh lý cây trên đất. Chẳng hạn, MBS dự kiến PHR nhận khoảng 2.103 tỷ đồng tiền bồi thường còn lại từ dự án VSIP III Bình Dương trong giai đoạn 2026–2027. Báo cáo cũng theo dõi các dự án liên quan đến GVR, TRC và DPR, nhưng thời điểm ghi nhận thu nhập còn phụ thuộc tiến độ từng dự án.

Với năm doanh nghiệp cao su trong phạm vi nghiên cứu, MBS dự phóng tổng lợi nhuận ròng năm 2026 tăng 92% so với năm trước. Sang năm 2027, tổng lợi nhuận có thể giảm 3%, chủ yếu do lợi nhuận từ bồi thường đất được dự báo giảm 36%, dù lợi nhuận từ khai thác mủ và thanh lý cây vẫn tăng.