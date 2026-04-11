Nghiên cứu hình thức đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam qua nhiều địa phương

Bộ Xây dựng đánh giá, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông hoàn thành, đưa vào khai thác, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Tuy vậy, với quy mô mặt cắt ngang tuyến cao tốc cơ bản 4 làn xe hạn chế (dải dừng xe khẩn cấp không liên tục), quá trình khai thác đã tồn tại một số bất cập.

Cao tốc Bắc - Nam.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc.

Tiếp thu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 516 ngày 26/9/2025, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Thăng Long sớm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Trong đó, dự báo nhu cầu vận tải cần cập nhật các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; phân bổ lưu lượng xe sau khi thu phí đường bộ cao tốc theo các nghị quyết của Quốc hội.

Cùng đó, phân chia theo các phương thức vận tải, với các tuyến đường bộ song hành trong khu vực ảnh hưởng của dự án... để xác định dự báo nhu cầu vận tải, xác định thời điểm đầu tư mở rộng tuyến/đoạn tuyến trên cao tốc Bắc - Nam.

Hình thức đầu tư cần tiếp tục cập nhật các thông số liên quan đến lưu lượng xe trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam được điều tiết qua các tuyến đường bộ khác sau khi Cục Đường bộ Việt Nam thu phí, lãi suất vay ngân hàng trong thời gian tới, khả năng kêu gọi nhà đầu tư... để tính toán kỹ lưỡng việc lựa chọn hình thức đầu tư cho tuyến/đoạn tuyến; phương án phân chia các dự án thành phần (nếu có), phương án huy động nguồn vốn.

Ban QLDA Thăng Long cũng được yêu cầu đánh giá hiệu quả đầu tư tuyến đường theo nhóm các yếu có các thể định lượng, nhóm các yếu tố chỉ có thể định tính.

"Hành lang kinh tế Bắc - Nam là hành lang quan trọng bậc nhất của cả nước nên cần đánh giá kỹ tác động của việc thu phí hoàn vốn theo phương thức PPP đối với chi phí logictics, vận tải hàng hóa trên hành lang này theo các kịch bản (không thu phí, nhà nước thu phí và nhà đầu tư thu phí)", văn bản nêu rõ.

Trước đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông hồi tháng 8/2025, Bộ Xây dựng đề xuất phạm vi nghiên cứu mở rộng bao gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km.

Trong đó, có 3 đoạn tuyến đã được đầu tư theo hình thức BOT và 15 đoạn tuyến đã và đang được đầu tư theo hình thức đầu tư công.

Theo kết quả nghiên cứu, do các đoạn tuyến khu vực phía Bắc (Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu) và khu vực phía Nam (Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây) có hiệu quả tài chính cao, trong khi các đoạn khu vực miền Trung có hiệu quả tài chính thấp, cần vốn nhà nước hỗ trợ.

Bộ Xây dựng đề xuất các phương án đầu tư kết hợp giữa các đoạn tuyến để bảo đảm tính đồng bộ và hạn chế tối đa vốn Nhà nước hỗ trợ.