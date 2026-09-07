Nghiên cứu phương án mở rộng đoạn tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Ban QLDA Mỹ Thuận được yêu cầu nghiên cứu, có ý kiến về nội dung báo cáo đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư, giải pháp mở rộng, trình tự, thủ tục đầu tư mở rộng đoạn tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo phương thức PPP theo đề xuất của Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận.

Bộ Xây dựng giao Ban QLDA Mỹ Thuận chịu trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ hoàn thành, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công cùng các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh: H.X

Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đề xuất mở rộng trên tổng chiều dài gần 23km.

Quy mô tuyến được nâng từ 4 làn xe hạn chế (bề rộng nền đường 17m) lên 6 làn xe hoàn chỉnh (bề rộng nền đường 32,25m).

Điểm đầu dự án tại Km107+363,08 thuộc địa phận phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối tại vị trí nút giao Chà Và (giao với QL1, kết nối với cầu Cần Thơ 2) thuộc địa phận phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Triển khai thực hiện, hai phương án được doanh nghiệp nghiên cứu. Trong đó, phương án 1 là đầu tư mở rộng tuyến cao tốc theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT là dự án độc lập.

Phương án 2 là điều chỉnh phạm vi dự án mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, bao gồm mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện nay.

Doanh nghiệp nghiên cứu nhìn nhận, phương án 1 có thời gian hoàn thành dài hơn, việc huy động vốn tín dụng khó hơn, chưa xác định được nguồn vốn.

Phương án 2 có lợi thế do được triển khai trong cùng phạm vi, phương án tài chính và cơ chế huy động vốn của dự án hiện hữu, ngân hàng đã có văn bản cam kết bố trí vốn.

Phương án này cũng sẽ tận dụng được các nguồn lực có sẵn là bộ máy quản lý dự án, máy móc, thiết bị, nhân sự đang triển khai dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác.