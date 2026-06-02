Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc nghiên cứu tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Cục Hàng không đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát tổng thể phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Sân bay Long Thành do các thành phố đề xuất, bao gồm các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh và các tuyến kết nối giữa Sân bay Long Thành với Sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án sân bay Long Thành.

Trên cơ sở hạ tầng giao thông nội cảng ngoài sân bay và phương án tổ chức giao thông, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nghiên cứu, đề xuất vị trí điểm đầu, điểm cuối các tuyến xe buýt trong phạm vi cảng hàng không.

Cùng đó nghiên cứu phương án bố trí khu vực đón, trả khách xe buýt tại nhà ga hành khách, khu vực công cộng phía trước nhà ga, khu vực bãi đỗ xe và các khu chức năng liên quan; xác định các điểm dừng, đỗ, trung chuyển hành khách bảo đảm thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, hạn chế xung đột giao thông, phù hợp với phương án tổ chức giao thông tổng thể của cảng.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đánh giá khả năng đáp ứng của các tầng hạ tầng đối với các phương án tuyến, nhu cầu mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo và các yêu cầu về chuyển đổi xanh, xe buýt điện (nếu có).

Cục Hàng không đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Long Thành tổ chức, đánh giá, có ý kiến chính thức đối với phương pháp tổ chức các phương tiện xe buýt kết nối với sân bay quốc tế Long Thành do Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đề xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: xác định vị trí bố trí điểm cuối cho xe buýt, tổ chức khu vực đón, trả khách cụ thể tại sân bay Long Thành đảm bảo thuận lợi cho hành khách dễ dàng tiếp cận.

Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam phối hợp chặt chẽ với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong việc kiểm soát phương án tổ chức giao thông, bố trí hạ tầng, vị trí đón trả khách và phương án tổ chức các tuyến xe buýt trong phạm vi cảng hàng không; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý (nếu có).

Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng cần có ý kiến cụ thể đối với phương án tổ chức các tuyến xe buýt do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đề xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: sự phù hợp của phương án tổ chức tuyến, điểm đầu cuối, khu vực đón, trả khách, yêu cầu bảo đảm an toàn, trật tự an ninh tại cảng hàng không.

Trước đó, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ nhà phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu có ý kiến ​​​​đối với phương pháp tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đề xuất; đồng thời xác định vị trí đầu cuối, tổ chức khu vực đón, trả xe buýt tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.