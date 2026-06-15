"Người cũ" OCB làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam

Ông Phạm Hồng Hải tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP HCM và sở hữu Chứng chỉ Quản lý Dịch vụ Tài chính do Viện Dịch vụ Tài chính, Vương quốc Anh cấp.

Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Hồng Hải - Tân Phó Tổng Giám đốc UOB Việt Nam.

Gần đây nhất, ông giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Trước đó, ông có 28 năm làm việc tại HSBC, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cùng nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao trong Khối Ngân hàng Toàn cầu và Thị trường vốn tại Việt Nam và Canada.

Với cương vị mới, ông Hải được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng bền vững, triển khai các ưu tiên chiến lược, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản trị và quản lý rủi ro.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết: “Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của UOB và tiếp tục mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực. Việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo khi mở rộng hiện diện tại thị trường".

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 2/7/2018, và là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới khoảng 430 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB có mặt tại Việt Nam cách đây hơn 30 năm, bắt đầu từ một văn phòng đại diện vào năm 1993 và sau đó trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại TP HCM năm 1995. Ngày nay, UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của UOB.

Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội. Với việc hoàn tất thu mua mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam, UOB hiện có tổng cộng 5 chi nhánh tại TP HCM và Hà Nội.