Người đàn ông giàu nhất lịch sử cảnh báo nước Mỹ có thể "phá sản": Nhà đầu tư nên làm gì?

Ông Elon Musk đã trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên thế giới. (Ảnh: Money & Banking Magazine)

Khoảnh khắc gây chấn động này xuất hiện sau khi cổ phiếu của SpaceX bùng nổ mạnh mẽ sau đợt IPO lịch sử, đưa công ty tên lửa của tỷ phú Elon Musk trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh.

Theo Forbes, tài sản ròng của Musk hiện đã lên tới khoảng 1.200 tỷ USD, chủ yếu nhờ việc sở hữu 38% cổ phần tại SpaceX (bao gồm quyền chọn) và khoảng 10% cổ phần tại Tesla.

Điều đáng chú ý không chỉ là con số 1.200 tỷ USD, mà còn là quy mô khổng lồ của nó so với toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Theo phân tích của tờ New York Times, khi tài sản của John D. Rockefeller đạt đỉnh trong lịch sử, giá trị tài sản của ông tương đương khoảng 1,5% GDP Mỹ. Trong khi đó, khối tài sản hiện tại của ông Musk đã vượt quá 3% GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ hơn cả là người vừa trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử lại chính là người liên tục cảnh báo rằng nước Mỹ đang tiến gần tới nguy cơ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast của Dwarkesh Patel hồi tháng 2/2026, Musk tuyên bố: "Nước Mỹ chắc chắn sẽ phá sản nếu không có AI và robot. Không có giải pháp nào khác có thể xử lý được núi nợ công".

Ông còn nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang "thực sự gặp rắc rối lớn" vì nợ quốc gia ngày càng phình to.

Nợ công Mỹ đã vượt 39.000 tỷ USD

Theo số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công của nước này hiện đã lên tới 39.220 tỷ USD và tiếp tục tăng khi chi tiêu liên bang vượt xa nguồn thu ngân sách.

Chỉ tính riêng năm tài khóa 2026, chính phủ Mỹ đã chi nhiều hơn khoảng 1.250 tỷ USD so với số tiền thu được.

Nói cách khác, người giàu nhất thế giới hiện đang cảnh báo rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể rơi vào vòng xoáy nợ nần nguy hiểm.

"Vòng xoáy tử thần nợ công"

Không chỉ ông Musk đưa ra cảnh báo.

Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates, cho rằng Mỹ đang tiến vào một "vòng xoáy tử thần nợ công".

Theo Dalio, chính phủ ngày càng phải vay thêm tiền chỉ để trả lãi cho các khoản nợ cũ, tạo nên một chu trình tự khuếch đại rất khó kiểm soát.

Tuy nhiên, ông không tin Mỹ sẽ vỡ nợ theo nghĩa truyền thống.

Dalio cho rằng: "Sẽ không có chuyện vỡ nợ. Ngân hàng trung ương sẽ in thêm tiền để mua nợ".

Nhưng hệ quả là giá trị đồng USD có thể bị bào mòn nghiêm trọng.

Đồng USD đã mất gần 90% sức mua trong hơn 50 năm

Musk từng nhiều lần cảnh báo rằng nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, đồng USD cuối cùng có thể trở nên gần như vô giá trị.

Thực tế cho thấy sức mua của đồng bạc xanh đã suy giảm đáng kể trong nhiều thập kỷ qua.

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, 100 USD năm 2026 chỉ có sức mua tương đương khoảng 11,74 USD của năm 1970.

Nói cách khác, giá trị thực tế của đồng USD đã giảm gần 90% trong hơn nửa thế kỷ qua.

Vàng được xem là "hầm trú ẩn" trước rủi ro nợ công

Trong bối cảnh đó, Dalio cho rằng nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm giữ đủ vàng trong danh mục, ông nhận định: "Khi thời kỳ khó khăn xuất hiện, vàng là công cụ đa dạng hóa tài sản cực kỳ hiệu quả".

Từ lâu, vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn vì không thể được tạo ra bằng cách in tiền như tiền pháp định.

Ngoài ra, kim loại quý này không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia hay đồng tiền nào, khiến nhà đầu tư thường tìm đến vàng trong giai đoạn bất ổn kinh tế hoặc địa chính trị.

Trong 5 năm qua, giá vàng đã tăng khoảng 135% khi lạm phát liên tục làm xói mòn sức mua của đồng USD.

Một số tên tuổi lớn khác trên Phố Wall cũng lạc quan về triển vọng của kim loại quý này. Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, từng nhận định vàng hoàn toàn có thể tiến tới mốc 10.000 USD/ounce trong môi trường kinh tế hiện nay.

Như vậy, nghịch lý đáng chú ý của năm 2026 là: người vừa trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử lại đang lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ nhất về nguy cơ nợ công và sự suy yếu của đồng USD. Điều đó khiến nhiều nhà đầu tư phải đặt câu hỏi liệu những tài sản trú ẩn như vàng có tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong những năm tới hay không.