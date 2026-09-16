Người dân tích trữ 5.000 tấn vàng tại nhà, 600 tỷ USD trở thành “cục tiền chết”, nền kinh tế chịu hệ lụy lớn

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, vàng không đơn thuần là đồ trang sức. Kim loại quý này được trao tặng trong những dịp quan trọng của cuộc đời, đặc biệt là đám cưới, đồng thời được nhiều gia đình cất giữ tại nhà như một cách bảo vệ tiền tiết kiệm trước lạm phát và những biến động kinh tế.

Tuy nhiên, các quan chức và nhà kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo thói quen tích trữ vàng đang gây ra những hệ lụy đáng kể đối với nền kinh tế.

Các gian hàng trang sức trưng bày vàng tại Chợ Lớn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/8. Bộ trưởng Tài chính Mehmet Şimşek cho biết khoảng 640 tỷ đô la vàng và ngoại tệ đang được nắm giữ bên ngoài hệ thống tài chính. Ảnh Emre Çaylak/NPR

“Kho vàng” khổng lồ được cất giấu "dưới gối" và nằm ngoài hệ thống ngân hàng

Tại các khu chợ ở Istanbul, vàng hiện diện trong nhiều giao dịch của người dân. Với các cô dâu Thổ Nhĩ Kỳ, vàng là một phần truyền thống trong quà cưới.

Nefise Asker, 23 tuổi, đang chuẩn bị cho đám cưới và cho biết, cô cùng chồng sẽ sử dụng số vàng được tặng để chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Đối với nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ, vàng vật chất vẫn là một cách an toàn để bảo vệ tiền của họ khỏi lạm phát và sự bất ổn kinh tế. Tập quán này được gọi là "yastık altı altın," hay "vàng dưới gối," ám chỉ truyền thống giữ tài sản dưới dạng vật chất thay vì gửi vào ngân hàng. Ảnh Emre Çaylak/NPR

Theo nhà kinh tế Selva Demiralp thuộc Đại học Koç, truyền thống tặng vàng từng đóng vai trò như một dạng bảo hiểm tài chính, đặc biệt với những phụ nữ không làm việc bên ngoài gia đình.

Thói quen giữ vàng vật chất hoặc ngoại tệ bên ngoài hệ thống ngân hàng được người Thổ Nhĩ Kỳ gọi là yastık altı, nghĩa là “dưới gối”.

Demiralp cho rằng việc người dân lựa chọn vàng không hẳn là phi lý. Nó xuất phát từ nhiều năm lạm phát cao và khó đoán, những cuộc khủng hoảng ngân hàng trong quá khứ và tình trạng đồng lira mất giá.

Lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn ở mức khoảng 31% mỗi năm. Trong khi đó, vàng được xem là tài sản có khả năng giữ giá trị tốt hơn trong bối cảnh đồng nội tệ suy yếu.

Theo Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, các hộ gia đình nước này đang cất giữ khoảng 5.000 tấn vàng. Với giá hiện tại, khối tài sản này trị giá khoảng 600 tỷ USD, theo người đứng đầu ngân hàng trung ương.

Vì sao người dân nhất quyết không gửi vàng vào ngân hàng?

Phụ nữ sử dụng điện thoại để tính toán tỷ giá hối đoái trước khi mua vàng tại Chợ Lớn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 20/8. Ảnh Emre Çaylak/NPR

Vấn đề không chỉ nằm ở lạm phát mà còn liên quan đến niềm tin.

Nghiên cứu của Demiralp cho thấy gần 4/10 người được khảo sát đánh giá mức độ tin tưởng đối với các ngân hàng thương mại ở gần mức 0 trên thang điểm 10. Niềm tin đối với cơ quan thống kê thậm chí còn thấp hơn, khi hơn một nửa số người được hỏi đưa ra đánh giá gần mức này.

Trong bối cảnh lãi suất thực âm, nhiều người lo ngại tiền gửi bằng đồng lira sẽ mất sức mua. Nếu tốc độ tăng giá vượt xa mức lãi suất mà ngân hàng trả, vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn để bảo toàn tài sản.

Chuyên gia vàng Mehmet Ali Yıldırımtürk, người đã làm việc tại Grand Bazaar hơn 50 năm, cho rằng vàng là công cụ quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản, đặc biệt trước lạm phát.

Nhưng điều được xem là biện pháp phòng vệ của từng gia đình lại trở thành vấn đề đối với nền kinh tế. Demiralp cảnh báo số vàng này không được đưa vào hoạt động cho vay hoặc đầu tư, đồng nghĩa một lượng vốn khổng lồ đang nằm im thay vì được sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, một phần đáng kể vàng phải được nhập khẩu mỗi năm, gây thêm áp lực lên cán cân vãng lai.

Chính phủ muốn “đưa vàng ra khỏi gối”

Một nữ thợ kim hoàn lấy những chiếc vòng tay vàng từ tủ trưng bày tại Chợ Lớn Grand Bazaar để giới thiệu cho khách hàng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/8. Ảnh Emre Çaylak/NPR

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần kêu gọi người dân đưa vàng đang cất giữ tại nhà vào hệ thống tài chính, đồng thời triển khai các chương trình ngân hàng nhằm khuyến khích chuyển vàng vật chất thành tiền gửi.

Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan cũng nhiều lần kêu gọi người dân đưa vàng “ra khỏi gối”. Trong một bài phát biểu năm 2023, ông cho rằng việc giữ vàng bên ngoài hệ thống không mang lại lợi ích cho cả người dân lẫn nhà nước.

Theo Demiralp, nếu lượng vàng khổng lồ này được đưa vào hệ thống ngân hàng, các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể theo dõi thanh khoản chính xác hơn và thiết kế chính sách kinh tế dựa trên dữ liệu đầy đủ hơn.

Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa đạt kết quả như mong muốn. Ông Yıldırımtürk cho rằng người dân vẫn chưa đủ tin tưởng để đưa vàng trở lại hệ thống.

Ngay cả Asker, cô dâu trẻ đang chuẩn bị cho đám cưới, cũng không có ý định gửi số vàng được tặng vào ngân hàng. Cô cho biết có thể không còn cất vàng “dưới gối” như ngày xưa, nhưng chắc chắn vẫn sẽ giấu chúng trong một chiếc hộp tại nhà.