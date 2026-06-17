Người giàu ồ ạt đổ tiền vào ngành công nghiệp mới trị giá 40 tỷ USD

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Từ mức thuế thấp hơn, chi phí sinh hoạt dễ chịu hơn cho đến khí hậu ôn hòa và cuộc sống thanh bình, nhiều quốc gia đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người Mỹ muốn rời bỏ quê hương. Tuy nhiên, không chỉ tầng lớp trung lưu hay những người gặp khó khăn tài chính tìm cách ra đi, mà chính giới siêu giàu mới là nhóm đang tạo nên làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ nhất.

Theo các chuyên gia của ngân hàng Thụy Sĩ UBS, thế giới có thể đang chứng kiến giai đoạn khởi đầu của "cuộc di cư tài sản tư nhân lớn nhất lịch sử". Trong năm ngoái, 44% khách hàng tỷ phú dưới 55 tuổi của UBS đã thay đổi nơi cư trú ít nhất một lần trong vòng 12 tháng.

Trong vòng một thập kỷ qua, số lượng triệu phú chuyển đến sinh sống ở một quốc gia khác đã tăng hơn gấp đôi. Các nghiên cứu dự báo khoảng 165.000 triệu phú trên toàn thế giới sẽ chuyển nơi ở trong năm 2026, tăng mạnh so với 142.000 người của năm 2025.

Sự dịch chuyển này thường đồng nghĩa với việc quốc gia gốc mất đi nguồn vốn và tài sản lớn. Ngược lại, các nước tiếp nhận có thể hưởng lợi đáng kể từ dòng tiền và đầu tư mới. Đặc biệt, những doanh nghiệp hỗ trợ quá trình định cư đang trở thành bên hưởng lợi lớn nhất.

Ngành kinh doanh trị giá 40 tỷ USD

Di cư từ lâu đã là một ngành kinh doanh khổng lồ. Với giới siêu giàu, một lĩnh vực riêng biệt mang tên "di cư đầu tư" đã phát triển mạnh trong những năm gần đây.

Theo ước tính, ngành công nghiệp này mang lại doanh thu khoảng 40 tỷ USD mỗi năm cho các công ty chuyên tư vấn định cư, quốc tịch và quản lý tài sản quốc tế.

Hàng trăm công ty trên thế giới đang cung cấp dịch vụ từ xin thị thực, giấy phép cư trú, quốc tịch cho đến tư vấn đầu tư và chuyển dịch tài sản xuyên biên giới.

Các điểm đến được giới siêu giàu đặc biệt ưa chuộng gồm: Thụy Sĩ; Singapore; Các Tiểu vương Quốc Ả rập Thống nhất (UAE); Malta; Monaco; New Zealand; Australia; Mauritius.

Đây được xem là "8 thiên đường an toàn" nhờ môi trường chính trị ổn định, hệ thống tài chính phát triển, an ninh cao và chất lượng sống hấp dẫn.

Theo một chuyên gia trao đổi với tạp chí The Economist, Mỹ hiện đã trở thành thị trường khách hàng lớn nhất của các công ty chuyên về di cư đầu tư, dù quốc gia này vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn từ nước ngoài.

Điều gì thu hút giới triệu phú?

Theo công ty tư vấn định cư toàn cầu Henley & Partners, những người có giá trị tài sản ròng cao thường đưa ra quyết định di cư dựa trên nhiều yếu tố.

Ngoài sự an toàn, họ còn tìm kiếm những nơi có chất lượng sống cao, môi trường kinh doanh thuận lợi và khả năng bảo toàn tài sản tốt hơn.

Các quốc gia thuộc nhóm "8 thiên đường an toàn" đều sở hữu hệ thống ngân hàng và quản lý tài sản phát triển, trường học và dịch vụ y tế chất lượng cao, chính sách thuế ưu đãi đối với thu nhập và lãi vốn, cùng nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Bên cạnh đó, các yếu tố như khí hậu dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên đẹp và môi trường sống thư thái cũng đóng vai trò quan trọng.

Henley & Partners cho biết tính đến năm 2025, các điểm đến như Bermuda, Cayman Islands, Hong Kong, Mauritius, Singapore và UAE vẫn là những lựa chọn hàng đầu của giới triệu phú, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực tài chính, nhờ chính sách không đánh thuế lãi vốn.

Xu hướng này cho thấy trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn, giới siêu giàu không chỉ tìm kiếm nơi sinh sống mới mà còn chủ động tái bố trí tài sản nhằm bảo vệ của cải và tận dụng những cơ hội kinh doanh thuận lợi hơn trên phạm vi toàn cầu.