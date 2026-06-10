Người lao động tâm tư vì chưa nhận được thù lao thẩm tra sau khi không còn cấp huyện

Mới đây, ông Nguyễn Trung Kiên – nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu cũ) đã gửi thắc mắc về Bộ Tài chính, liên quan đến quyền lợi của mình liên quan đến dự án cầu Gành Hào.

Theo đó, ngày 18/6/2025, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Hải đã phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án này. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải) có trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện với số tiền hơn 49 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, quy chế chi tiêu nội bộ do Chủ tịch UBND huyện ký ban hành cũng quy định rõ trường hợp chủ đầu tư thanh toán sau ngày 30/6/2025 (thời điểm Phòng Tài chính - Kế hoạch dừng hoạt động do tinh gọn bộ máy) thì số tiền này sẽ được chuyển khoản thẳng cho các cá nhân trực tiếp thực hiện thẩm tra theo tỷ lệ phân chia cụ thể.

Tuy nhiên, do dự án chưa được bố trí đủ vốn tại thời điểm đó, việc chi trả bị kéo dài. Đến khi có nguồn, Chủ đầu tư và cơ quan quản lý vốn cấp trên lại từ chối thanh toán cho cá nhân ông Kiên và các đồng nghiệp.

Lý do được đưa ra là hệ thống chính quyền cấp huyện đã kết thúc hoạt động, Phòng Tài chính - Kế hoạch không còn tồn tại nên không còn "đối tượng thụ hưởng" theo hướng dẫn tại Công văn số 18894/BTC-PTHT của Bộ Tài chính.

Trước những băn khoăn của người dân và đơn vị cơ sở, đại diện Bộ Tài chính đã có câu trả lời chính thức dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo giải đáp của Bộ Tài chính, căn cứ theo khoản 2 Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, quy trình thanh toán chi phí thẩm tra được quy định rất rõ.



Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội, các đơn vị hành chính cấp huyện đã kết thúc hoạt động từ ngày 1/7/2025 để thực hiện tinh gọn bộ máy.

Đối với công tác xử lý công nợ để tất toán các dự án cũ, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn hướng dẫn số 18894/BTC-PTHT ngày 04/12/2025. Hướng dẫn nêu rõ, đối với số vốn đã bố trí cho dự án để chi trả cho các khoản mục này nhưng không thể thanh toán do thiếu đối tượng thụ hưởng, các địa phương phải thực hiện điều chuyển cho các công việc khác của chính dự án đó hoặc điều chuyển sang dự án khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Hải đã dừng hoạt động và không có đơn vị pháp lý tiếp nhận thay thế, việc chủ đầu tư từ chối chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân của các cựu chuyên viên là có cơ sở pháp lý vững chắc.