“Người ngoài hành tinh" sinh sống, đi làm như người thường? Tuyên bố rúng động giữa lúc ông Trump sắp công bố bí mật UFO

Thậm chí, theo họ, những “người ngoài hành tinh” này có thể đang làm các công việc rất đời thường – như làm việc tại bưu điện hay cửa hàng gần nhà bạn.

Tuyên bố gây tranh cãi này xuất hiện trong bối cảnh thế giới đang chờ đợi việc công bố các tài liệu về UFO từ Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump hứa sẽ sớm công bố những tài liệu “rất thú vị”.

Ông Trump cho biết: “Quá trình này đang được triển khai tốt, và chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều tài liệu đáng chú ý. Những đợt công bố đầu tiên sẽ diễn ra rất, rất sớm".

Robert Pulme – một thợ săn UFO và hiện tượng siêu nhiên với hơn 20 năm kinh nghiệm – cho rằng có những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy chính phủ các nước biết nhiều hơn những gì họ công khai.

“Có những dấu hiệu rất thực tế cho thấy các chính phủ trên thế giới biết nhiều hơn họ tiết lộ. Điều này gần như chắc chắn", ông nói.

Theo ông Pulme, cộng đồng nghiên cứu UFO thường xuyên chia sẻ thông tin và các vụ nhìn thấy vật thể lạ, và từ đó họ nhận thấy rằng “người ngoài hành tinh thực sự là một phần của đời sống hàng ngày như chúng ta biết”.

Ông cho rằng niềm tin này đã tồn tại từ lâu, nhưng giờ đây các nhà nghiên cứu tin rằng những sinh vật này đã đủ thông minh để “ẩn mình giữa đám đông” và hòa nhập vào xã hội loài người.

“Họ đến Trái Đất, trở nên giống con người và sinh hoạt như bình thường – làm việc trong các ngành nghề như bưu điện hay cửa hàng. Tôi nghĩ rằng ai cũng có thể từng gặp một người ngoài hành tinh mà không hề nhận ra”, ông nói.

Nhiều “chuyên gia” cùng quan điểm

Pulme không phải là người duy nhất đưa ra nhận định gây sốc này.

Jacques Vallée – nhà thiên văn học từng tham gia phát triển bản đồ sao Hỏa đầu tiên bằng máy tính cho NASA – cũng cho rằng người ngoài hành tinh có thể tồn tại không chỉ trên Trái Đất mà còn ở những “thực tại” hoặc “chiều không gian song song”.

Trong khi đó, Anna Whitty – tác giả một cuốn sách về UFO – lại đưa ra một giả thuyết khác: người ngoài hành tinh thực chất có thể cũng có nguồn gốc từ chính con người, nhưng ở một dạng tiến hóa vượt trội hơn nhiều.

Bà cho biết: “Tôi tin rằng họ luôn ở đây. Có khả năng họ đến từ dưới đại dương, trong hang động sâu thẳm hoặc nơi nào đó xa xôi trên Trái Đất, thay vì từ hành tinh khác".

Theo Whitty, giả thuyết này hợp lý vì có nhiều bằng chứng cho thấy Trái Đất từng trải qua những thảm họa lớn lặp lại theo chu kỳ hàng nghìn năm.

Những tuyên bố gây sốc nhưng vẫn thiếu bằng chứng khoa học

Dù những tuyên bố này thu hút sự chú ý và trí tò mò của công chúng, chúng vẫn chưa được xác nhận bởi bất kỳ bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào.

Phần lớn cộng đồng khoa học chính thống vẫn cho rằng chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Trái Đất, chứ chưa nói đến việc họ sống lẫn trong xã hội loài người.

Tuy vậy, với việc Mỹ chuẩn bị công bố thêm tài liệu về UFO, các giả thuyết kiểu này nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm trong thời gian tới.