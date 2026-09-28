Người nông dân biến container thành nhà máy điện mặt trời di động, trang trại giảm ngay 600 triệu đồng tiền điện

Điện mặt trời và nông nghiệp đang trở thành một sự kết hợp đầy tiềm năng. Ảnh BGR

Theo BGR, không thể tận dụng điện mặt trời vào những thời điểm trang trại cần điện nhất, một nông dân Australia đã tìm ra giải pháp đặc biệt: biến cả hệ thống điện mặt trời thành một “nhà máy điện” di động, có thể kéo đến bất cứ đâu.

Cụ thể, Peter Mulheron, chủ một trang trại bò sữa quy mô lớn tại bang Victoria, Australia cho biết, trang trại của ông có hơn 200 con bò, trong khi phần lớn công việc lại diễn ra vào sáng sớm hoặc ban đêm – thời điểm các tấm pin mặt trời gần như không tạo ra điện. Chưa hết, hệ thống làm lạnh sữa phải hoạt động ổn định liên tục, còn nhu cầu sử dụng nước nóng chiếm hơn một nửa tổng mức tiêu thụ điện của trang trại.

Lắp điện mặt trời cố định nhưng vẫn chưa đủ

Ông Mulheron ban đầu lựa chọn một hệ thống điện mặt trời truyền thống.

Nhưng sau khi đưa vào sử dụng, ông nhận ra hệ thống này vẫn chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu năng lượng của trang trại. Vấn đề không chỉ nằm ở công suất.

Ông Mulheron và gia đình đang dần tiến đến cuối chặng đường làm nông nghiệp. Vì vậy, ông không muốn đầu tư một hệ thống điện mặt trời cố định quá đắt đỏ và gần như không thể di chuyển.

May mắn thay, con trai ông, Matt, đang học kỹ thuật điện và thực tập tại một công ty chuyên thiết kế các hệ thống điện mặt trời cùng pin lưu trữ độc lập với lưới điện.

Công ty này khi đó đang phát triển một nguyên mẫu khá đặc biệt: hệ thống điện mặt trời và pin lưu trữ được tích hợp trong các container vận chuyển, có thể di chuyển đến nơi cần sử dụng.

Và đây chính là giải pháp mà gia đình Mulheron đang tìm kiếm.

“Nhà máy điện mặt trời” di động nặng hàng chục tấn

Một container với dàn pin mặt trời có thể được kéo ra và triển khai trên hệ thống ray. Ảnh Well Done Stuff

Hệ thống được đưa vào trang trại của ông Mulheron sử dụng các tấm pin có tổng công suất khoảng 105 kW, kết hợp hệ thống pin lưu trữ lên tới 241 kWh.

Toàn bộ hệ thống được đặt trong các container vận chuyển. Khi cần sử dụng, cả dàn pin mặt trời có thể được kéo ra và triển khai trên hệ thống ray để cung cấp điện cho trang trại.

Việc triển khai không hề nhanh. Mất gần 4 giờ để đưa toàn bộ hệ thống vào vị trí hoạt động.

Nhưng đổi lại, hiệu quả mang lại là đáng kể.

Hệ thống điện mặt trời “trên bánh xe” có thể đáp ứng khoảng 90% tổng nhu cầu điện của trang trại, đồng thời giúp Mulheron cắt giảm hơn 22.000 USD chi phí năng lượng mỗi năm.

Không chỉ có những tấm pin mặt trời mini

Điện mặt trời di động thực tế không phải ý tưởng mới.

Những bộ pin mặt trời nhỏ, có thể gấp gọn, đã được bán rộng rãi cho người cắm trại, chủ xe RV hoặc sử dụng trong các trường hợp mất điện.

Công suất của những thiết bị này tùy nhà sản xuất, phổ biến trong khoảng 100-450 W, đủ để sạc laptop và nhiều thiết bị điện tử khác.

Nhưng hệ thống quy mô lớn như tại trang trại của Mulheron lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Các tấm pin được sử dụng tại đây do PHNXX, một công ty chuyên phát triển hệ thống điện mặt trời và pin lưu trữ dạng module, thiết kế.

Toàn bộ “nhà máy điện mặt trời” được đóng gói giống một container vận chuyển và có thể triển khai gần như ở bất cứ nơi nào có đủ ánh nắng.

Mỗi container nặng khoảng 20 tấn, chứa tới 240 tấm pin mặt trời có thể gấp lại.

Khi được kéo ra hoàn toàn, hệ thống có thể trải dài gần 122 m – tương đương hơn một sân bóng đá – và đạt công suất lên tới 140 kW.

Với ông Mulheron, giải pháp này không chỉ giải quyết bài toán thiếu điện vào những thời điểm trang trại cần năng lượng nhất, mà còn giúp ông tránh phải “đóng đinh” một khoản đầu tư lớn vào hệ thống điện mặt trời cố định.