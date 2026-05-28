Người nông dân trồng được giống xoài đắt nhất thế giới giá 90 triệu/kg phải ngủ cạnh gốc cây để canh trộm

Nông dân Ấn Độ mất ngủ canh cây ngày đêm

Người nông dân Ấn Độ gây sốt vì trồng được giống xoài đắt nhất thế giới. Ảnh NDTV

Một nông dân tại bang Odisha (Ấn Độ) bất ngờ gây chú ý sau khi trồng thành công giống xoài Miyazaki nổi tiếng của Nhật Bản – loại trái cây được xem là đắt đỏ bậc nhất thế giới với giá có thể lên tới gần 300.000 rupee/kg (khoảng 90 triệu đồng).

Tuy nhiên, thay vì tận hưởng niềm vui “đổi đời”, người nông dân này lại đang đối mặt với một vấn đề khác: ông không biết phải bán số xoài quý hiếm đó như thế nào và luôn sống trong cảnh nơm nớp lo bị trộm.

Theo NDTV, ông Deba Padhiami, sống tại làng Tamasa thuộc quận Malkangiri của bang Odisha, đã trồng thành công giống xoài Miyazaki sau gần 4 năm chăm sóc. Cây giống được một nhân viên xã hội tặng cho ông cách đây nhiều năm và ông đã kiên trì bảo vệ nó trước thời tiết khắc nghiệt cũng như điều kiện canh tác khó khăn.

Sau nhiều năm chờ đợi, cây cuối cùng cũng cho ra trái.



Dù việc trồng được loại xoài siêu hiếm nghe có vẻ như “giấc mơ đổi đời” với bất kỳ nông dân nào, nhưng nó lại kéo theo không ít áp lực đối với Deba.

Ông chia sẻ với PTI rằng mình đã phải ngủ ngay cạnh gốc cây vì lo có người hái trộm những quả xoài quý giá. Theo lời ông, nhiều ngày qua ông gần như phải canh giữ khu vườn 24/24.

Dù đang sở hữu một trong những loại trái cây đắt đỏ nhất thế giới, Deba vẫn chưa biết nên định giá chúng ra sao. Những loại trái cây cao cấp như xoài Miyazaki đòi hỏi quy trình đóng gói cực kỳ cẩn thận và vận chuyển chuyên biệt.

Khách mua thường là các nhà sưu tầm, cửa hàng trái cây xa xỉ, đơn vị xuất khẩu hoặc những khách sạn và nhà hàng hạng sang. Vì vậy, người nông dân này hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền và các chuyên gia nông nghiệp để tìm đầu ra phù hợp.

Vì sao xoài Miyazaki đắt đỏ đến vậy?

Khác với những giống xoài vàng phổ biến tại Ấn Độ, xoài Miyazaki nổi tiếng nhờ màu đỏ rực gần như phát sáng khi chín, hương vị đặc biệt và độ hiếm cao.

Nhiều người còn ví chúng giống “trứng khủng long” bởi hình dáng độc đáo và màu sắc bắt mắt.

Theo nhiều báo cáo, một quả xoài Miyazaki chất lượng cao có thể được bán với giá hàng trăm USD tại các phiên đấu giá hoặc chợ trái cây xa xỉ ở Nhật Bản.

Không chỉ đắt vì hiếm, loại xoài này còn được đánh giá cực cao về chất lượng. Mỗi quả thường nặng hơn 350 gram và có độ ngọt tối thiểu 15%.

Tại Nhật Bản, xoài Miyazaki phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi được bán ra thị trường. Chỉ những quả đạt màu sắc hoàn hảo, vị ngọt chuẩn và hình thức đẹp nhất mới được trao danh hiệu cao cấp “Eggs of the Sun” – tức “Những quả trứng của Mặt Trời”.