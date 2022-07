Người phụ nữ mất 1,3 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại từ ‘cán bộ cấp cao’

Chiều 10/7, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng PA05 - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác minh, làm rõ nhóm đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng và Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Trước đó, lúc 10h58 ngày 7/7, bà P.T.H.P (SN 1964, trú phường An Cựu, TP Huế) nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại: 0816391152, 0899720345, 0702179703 của một số người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cán bộ công an cấp cao của Bộ Công an gọi đến số điện thoại bà P đang sử dụng 091450xxxx, nói bà liên quan đến vụ án. Do lo sợ và tin lời các đối tượng nên bà P. đã ra ngân hàng rút tiền từ sổ tiết kiệm chuyển vào các tài khoản mà đối tượng cung cấp tổng cộng 9 lần, chuyển vào 3 tài khoản ngân hàng khác nhau, tổng số tiền là 1,3 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền xong các đối tượng gọi điện yêu cầu bà P. ở yên trong phòng, không được nói cho ai biết sự việc. Đến 18h30 cùng ngày bà P. mới phát hiện ra mình bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên nên đến cơ quan công an trình báo. Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này yêu cầu bà P. cung cấp thông tin cá nhân, số tiền đang gửi tại các ngân hàng. Sau đó chúng thông báo bà P. liên quan đến vụ án “ma túy và rửa tiền” đồng thời đe dọa sẽ thi hành lệnh bắt đối với bà P. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu không được để lộ thông tin với cả người nhà và yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền bà P. có để 'các cơ quan chức năng quản lý, giữ giùm' tránh việc bà P. tẩu tán số tiền này. Thủ đoạn lừa đảo này không mới, đã diễn ra từ nhiều năm qua, cơ quan công an, báo chí đã cảnh báo rất nhiều lần nhưng nhiều người dân vẫn rất mất cảnh giác và sập bẫy bọn lừa đảo.