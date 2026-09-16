Người tiêu dùng Việt Nam tăng nhu cầu mua sắm trực tuyến cả về sản phẩm, trải nghiệm giao nhận

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam cho biết: Kết quả từ sự kiện “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm” cho thấy người tiêu dùng đang mở rộng kỳ vọng đối với trải nghiệm mua sắm trực tuyến, từ ưu đãi và nội dung khám phá đến tốc độ giao nhận và khả năng tiếp cận những nhóm sản phẩm có nhu cầu vận chuyển đặc thù.

Người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục ưu tiên các giải pháp giúp tối ưu ngân sách mua sắm, đồng thời chủ động khám phá sản phẩm qua những hình thức nội dung trực quan, giàu tính tương tác.

Cụ thể, ông Tuấn Anh cho hay, người tiêu dùng chủ động kết hợp nhiều hình thức khuyến mại để tối ưu chi phí mua sắm với hơn 145 triệu voucher giảm giá và ưu đãi phí vận chuyển được sử dụng xuyên suốt sự kiện 9/9. Cùng với voucher, kho Shopee xu cũng như các ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khác từ nhà bán hàng, thương hiệu và nền tảng Shopee đã giúp người tiêu dùng tiết kiệm lên đến 14.000 tỷ đồng xuyên suốt sự kiện.

Song song, mô hình mua sắm kết hợp giải trí tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nhu cầu khám phá, giải trí và mua sắm trên cùng một hành trình. Theo thống kê từ sàn, Shopee Live và Shopee Video ghi nhận hơn 2,2 tỷ lượt xem nội dung trong suốt chiến dịch. Riêng trong ngày 9/9, số sản phẩm bán ra qua hai kênh này tăng gấp 5 lần so với ngày thường, cho thấy nội dung giải trí, mang tính tương tác đang giúp người dùng tiếp cận thông tin sản phẩm sinh động hơn, từ đó đưa ra lựa chọn mua sắm phù hợp với nhu cầu.

Nội dung giải trí tiếp tục khẳng định sức hút và gia tăng tương tác hiệu quả với người dùng. Ảnh: A.T.

Kết quả từ sự kiện 9/9 còn cho thấy sức mua lớn đi cùng yêu cầu ngày càng cao của người dùng đối với trải nghiệm mua sắm trên nền tảng, từ kỳ vọng nhận hàng nhanh chóng đến việc dễ dàng tiếp cận các nhóm sản phẩm đặc thù như hàng cồng kềnh yêu cầu cao về vận chuyển và lắp đặt, hay hàng Outlet chính hãng.

Chỉ tính riêng trong ngày 9/9, số người dùng ưu tiên lựa chọn phương thức giao hàng hỏa tốc (1H và 4H) được ghi nhận tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Đáng chú ý, lượng đơn hàng hỏa tốc 1H tăng gấp 5 lần, phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét về tính linh hoạt cũng như tốc độ trong trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Đối với nhóm hàng có kích thước lớn, Shopee ghi nhận lượng đơn cồng kềnh đi kèm dịch vụ lắp đặt tăng gấp 8 lần trong ngày 9/9 so với ngày thường. Trong đó tivi, máy giặt sấy và máy điều hòa là ba nhóm sản phẩm bán chạy nhất. Việc đẩy mạnh tích hợp dịch vụ giao nhận và lắp đặt đang góp phần giảm bớt rào cản khi mua sắm các mặt hàng có giá trị cao, yêu cầu vận chuyển phức tạp và vốn được ưu tiên mua trực tiếp tại cửa hàng, từ đó giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn trên kênh TMĐT.