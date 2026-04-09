Nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 cung cấp cho các hãng hàng không đã có dấu hiệu tích cực hơn

Chiều 9/4, tại buổi họp báo thường kỳ năm 2026 của Bộ Xây dựng, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã thông tin về tình trạng nhiên liệu Jet A-1 phục vụ hoạt động bay chỉ đủ đến giữa tháng 4 và khả năng huy động nguồn cung nhiên liệu này.

Trước những lo ngại về thiếu hụt nhiên liệu Jet A-1, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, so với thời điểm đầu tháng 4, khả năng huy động nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 hiện đã có dấu hiệu tích cực hơn.

Theo cập nhật mới nhất từ các đơn vị cung ứng lớn, chúng ta có thể bảo đảm nhiên liệu phục vụ bay đến hết tháng 4, đáp ứng dịp lễ đủ cho các hãng hàng không vận hành trong dịp cao điểm 30/4/2026.

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

"Các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu đang tiếp tục tìm kiếm các kênh cung cấp, tăng cường dự trữ nhiên liệu nhằm hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hiệu quả hoạt động", ông Cẩm cho biết.

Đối với vấn đề chi phí đầu vào tăng cao tác động đến chi phí vận hành bay, ông Cẩm cho biết, trong bối cảnh giá nhiên liệu Jet A-1 tăng cao, các hãng hàng không, các đơn vị cung cấp nhiên liệu đã chủ động nhiều giải pháp đa dạng nguồn cung.

Trước ảnh hưởng của biến động nhiên liệu, trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Phương án điều chỉnh tăng mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa là một trong những phương án đang được Bộ Xây dựng xem xét, đánh giá.

Hiện, Cục Hàng không đang phối hợp với các hãng hàng không, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, tìm phương án tối ưu, phù hợp nhất trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, lắng nghe ý kiến của các hãng hàng không, các cơ quan chuyên môn, dư luận về vấn đề này.

Đồng thời, có sự cân nhắc, so sánh cẩn trọng tính khả thi giữa các phương án, các công cụ điều hành khác nhau, từ điều hành về giá, phí, phụ thu nhiên liệu… Thời gian ngắn tới, trên cơ sở đánh giá, Cục Hàng không sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, vượt qua thách thức.