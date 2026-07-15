Nguồn thu tiền sử dụng đất còn thấp, Huế thúc tiến độ đấu giá quỹ đất

Ngày 14/7, UBND TP.Huế tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.Huế, năm 2026, HĐND TP.Huế giao dự toán thu tiền sử dụng đất là 4.150 tỷ đồng, UBND thành phố đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn với 4.980 tỷ đồng.

Thành phố đang yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh đấu giá, khai thác hiệu quả quỹ đất để tạo nguồn lực phát triển.

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn mới đạt 1.278 tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán và 25,66% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, số thực thu đạt 1.124 tỷ đồng; thu cấp thành phố đạt 384,957 tỷ đồng, tương đương 14,17% dự toán; thu cấp xã đạt 739,229 tỷ đồng, bằng 51,58% dự toán.

Kết quả này cho thấy nguồn thu từ cấp thành phố còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong khi đó, nguồn thu từ cấp xã đang có tiến độ khả quan hơn và có khả năng hoàn thành chỉ tiêu nếu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới.

Theo Sở Tài chính TP.Huế, nguyên nhân khiến tiến độ thu tiền sử dụng đất còn chậm là do nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất.

Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm chưa thể triển khai thu theo kế hoạch do còn vướng mắc về thủ tục, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách từ đất của thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, Sở Tài chính TP.Huế đề xuất tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất và tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được yêu cầu khẩn trương rà soát quỹ đất, phối hợp với địa phương hoàn thiện thủ tục để đưa các khu đất ra đấu giá. UBND các xã, phường cũng được đề nghị chủ động rà soát quỹ đất xen ghép, quỹ đất đủ điều kiện khai thác nhằm tạo thêm nguồn thu.

Đối với nhiệm vụ chuẩn bị nguồn thu năm 2027, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh thủ tục đấu thầu, đấu giá các dự án có thu tiền sử dụng đất ngay trong năm 2026; nghiên cứu cơ chế tạo nguồn lực để cấp xã chủ động đầu tư phát triển quỹ đất, đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có năng lực.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nguồn lực đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Ông Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách từ đất năm 2026, đặc biệt là mục tiêu thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông giao các địa phương xây dựng phương án, lịch trình cụ thể đối với từng khu đất đủ điều kiện đấu giá, báo cáo UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời tập trung tổ chức đấu giá các lô đất thuộc thẩm quyền quản lý.

Cùng với khai thác nguồn lực đất đai, các địa phương được yêu cầu rà soát, quản lý, xử lý tài sản công dôi dư theo đúng quy định; tập trung giải quyết thủ tục đất đai, phê duyệt phương án đấu giá, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án, trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát từng nguồn thu, từng dự án, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giá đất, giải phóng mặt bằng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu bền vững cho thành phố trong những năm tiếp theo.