Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp đồng bào người Chăm Thuận Nam nhân đôi niềm vui

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thuận Nam (Khánh Hòa) đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ,... để triển khai về vốn ủy thác cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội được thể hiện rõ là giải pháp sáng tạo, từ đó vừa phát huy vai trò của ngân hàng, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội ở cơ sở.

Nhiều hộ dân trên địa bàn đã tiếp cận được nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Nam. Ảnh: Công Tâm

Theo tìm hiểu của PV, trước đây, thiếu vốn đầu tư ban đầu luôn là rào cản lớn nhất đối với bà con nông dân khi muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH Thuận Nam, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo đất, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm và đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Đến thăm mô hình trồng măng tây xanh và chăn nuôi bò vỗ béo của bà Nguyễn Thị Thảm (sinh năm 1978, thôn Hiếu Thiện, xã Thuận Nam, Khánh Hòa) nhiều người bất ngờ với vườn măng xanh tươi tốt đang cho thu hoạch và những con bò được chăm sóc mập mạp mới thấy được hiệu quả nguồn vốn vay đang khẳng định được giá trị cho người dân đồng bào người Chăm.

Bà Nguyễn Thị Thảm cho biết, trước đây gia đình bà nằm trong diện cận nghèo nên kinh tế còn khó khăn, không có nguồn vốn sản xuất. Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ những năm đầu thông qua Hội Phụ nữ xã Thuận Nam bà được hỗ trợ vay vốn 3 triệu đồng gia đình bà mua bò về nuôi, với sự chăm sóc bài bản có những thời điểm gia đình bà đã nuôi đến 10 con bò vỗ béo. Mới đây, gia đình bà đã bán 2 con bò trị giá 60 triệu đồng, trừ chi phí lãi 45 triệu đồng nên gia đình bà rất mừng.

Nhờ nguồn vốn giải ngân kịp thời của Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Nam (Khánh Hòa) đã giúp cho người dân phát triển mô hình trồng măng tây xanh. Ảnh: Công Tâm

Thừa thắng xông lên, gia đình bà Thảm mạnh dạn vay 70 triệu đồng trồng măng tây xanh và nuôi bò. Nhờ vốn tín dụng chính sách hỗ trợ kịp thời nên vườn măng tây xanh ngày nào cũng cho thu hoạch, với diện tích 2.500m2 thu hoạch dao động từ 20 - 30kg/ngày, với giá bán bình quân 50.000 đồng/kg thu nhập hơn 1 triệu đồng/ngày. Với cách làm ăn bài bản, cộng với sự tích góp đến nay gia đình bà đã thoát nghèo và có căn nhà khang trang.

Bà Lâm Nguyễn Quỳnh Nhi - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Nam cho biết, thông qua nguồn vốn ngân hàng đã giúp nhiều hộ dân phát triển các mô hình trồng măng tây xanh, trồng táo, nuôi bò, dê, cừu,...đồng thời tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Trong thời gian tới, NHCSXH Thuận Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi cho người dân. Ảnh: Công Tâm

Qua thống kê, đến ngày 26/7/2026, tổng dư nợ Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Nam đạt 702.903 triệu đồng với hơn 12 ngàn hộ vay còn dư nợ, tăng 62.120 triệu đồng so với cuối năm 2025, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,7%. Doanh số cho vay là 156.416 triệu đồng với trên 2.970 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt gần 94.926 triệu đồng,

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đến 100% các thôn trên địa bàn 4 xã: Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh và Phước Hà đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người dân và đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.