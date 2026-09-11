Nguồn vốn ưu đãi tiếp thêm động lực cho sinh viên đến giảng đường

Nguồn vốn chính sách mở cánh cửa ước mơ

Những ngày tháng 9, khi hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới, tại xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Hợp cũng tất bật tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ vay vốn HSSV.

Với những gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi khoản vốn được giải ngân không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn mở thêm một cánh cửa để con em tiếp tục con đường học vấn.

Theo chân cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Hợp, chúng tôi đến gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, ở xóm Hợp Quang, xã Quỳ Hợp. Đây là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từng thuộc diện hộ cận nghèo năm 2022 và hộ nghèo năm 2025.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Hợp hướng dẫn gia đình chị Nguyễn Thị Quý hoàn thiện thủ tục vay vốn HSSV, tiếp sức cho con yên tâm học tập. Ảnh: NHCS

Năm 2010, chồng chị Nguyễn Thị Thanh không may qua đời sau một vụ tai nạn, để lại chị một mình nuôi hai người con. Thu nhập ít ỏi từ công việc trông trẻ không đủ trang trải cuộc sống, nhất là khi các con bước vào tuổi học hành.

Không muốn hoàn cảnh gia đình trở thành rào cản đối với tương lai của các con, chị Thanh tìm đến Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xóm Hợp Quang để đề nghị vay vốn chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH.

Năm 2021, con gái đầu trúng tuyển Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Gia đình được bình xét vay vốn với tổng số tiền 184,5 triệu đồng trong suốt 4 năm học.

Khoản vay đúng lúc đã giúp chị Thanh có thêm điều kiện lo học phí, sinh hoạt và các khoản chi phí cần thiết để con gái yên tâm học tập. Hiện cháu đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định tại Hà Nội.

Đến năm 2023, con gái thứ hai tiếp tục trúng tuyển Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, ngành Tiếng Trung. Để con tiếp tục theo đuổi việc học, chị Thanh hiện đang vay 56 triệu đồng từ chương trình tín dụng HSSV.

Chị Nguyễn Thị Thanh cho biết: “Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ là phao cứu sinh cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi. Nếu không có nguồn vốn cho vay HSSV thì con tôi chắc phải nghỉ học, không có cơ hội để thực hiện ước mơ”.

Nhờ vốn vay HSSV tại NHCSXH, nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến giảng đường. Ảnh: NHCS

Không chỉ hỗ trợ con em đến trường, nguồn vốn tín dụng chính sách còn được gia đình chị sử dụng để tạo sinh kế. Chị đã vay 50 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ cận nghèo để trồng keo, kỳ vọng tạo thêm nguồn thu nhập, từng bước cải thiện đời sống.

Câu chuyện của gia đình chị Thanh cho thấy giá trị của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở một khoản tiền được giải ngân. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để những gia đình còn khó khăn có thể đầu tư cho tương lai của con em mình, biến khát vọng học tập thành động lực vươn lên.

Vốn ưu đãi tiếp sức sinh viên khối ngành kỹ thuật

Cùng cán bộ NHCSXH Quỳ Hợp, chúng tôi đến gia đình chị Nguyễn Thị Quý, ở xóm Hợp Sơn, xã Quỳ Hợp, đúng thời điểm gia đình vừa nhận tin con trai thứ hai trúng tuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với số điểm 26.

Niềm vui con đỗ đại học đi cùng nỗi lo về chi phí học tập. Hai vợ chồng chị Quý đều là lao động tự do. Chị ở nhà chăn nuôi lợn, gà, còn chồng làm tại một xưởng cơ khí mới đi vào hoạt động nên thu nhập chưa ổn định.

Trước đó, năm 2021, con trai đầu trúng tuyển Đại học Y khoa Vinh. Để con có điều kiện theo học, gia đình đã vay 145 triệu đồng từ chương trình tín dụng HSSV. Hiện Lộc đang là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp.

Khi con trai tiếp tục đỗ đại học, gia đình chị Quý tìm hiểu chương trình cho vay HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Với mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, nguồn vốn này được kỳ vọng giúp gia đình giảm áp lực tài chính trong quá trình nuôi hai con học đại học.

Cán bộ NHCSXH Quỳ Hợp đã hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nguồn vốn được giải ngân kịp thời, giúp sinh viên có kinh phí đóng học phí, mua sắm đồ dùng học tập và trang trải sinh hoạt phí.

Nhờ nguồn vốn vay chương trình hộ cận nghèo để chăn nuôi lợn, gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Ảnh: NHCS

Chị Nguyễn Thị Quý cho biết: “Hai vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập còn bấp bênh. Trước đây, gia đình từng vay vốn hộ cận nghèo để chăn nuôi, từng bước cải thiện thu nhập. Khi con trai đầu đậu đại học, gia đình tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV để trang trải chi phí học tập.

Hiện con trai đầu đang học năm cuối, con thứ hai vừa vào đại học. Gia đình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vay vốn ưu đãi dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, qua đó giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình nuôi con ăn học”.

Trước đây, gia đình chị cũng từng vay 50 triệu đồng theo chương trình hộ cận nghèo để chăn nuôi lợn. Đến năm 2024, gia đình mạnh dạn vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư mở xưởng cơ khí, tạo việc làm cho chồng.

Từ chăn nuôi đến tạo việc làm, rồi tiếp sức cho con học đại học, những khoản vay chính sách đã trở thành nguồn lực giúp gia đình chị Quý từng bước vượt qua khó khăn và chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Từ những gia đình như chị Nguyễn Thị Thanh, chị Nguyễn Thị Quý, có thể thấy mỗi khoản vay chính sách không đơn thuần là sự hỗ trợ trước mắt. Đó còn là “chiếc cầu” nối những hoàn cảnh khó khăn với giảng đường, nối những ước mơ của thế hệ trẻ với cơ hội lập thân, lập nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc NHCSXH Quỳ Hợp cho biết: “Đến ngày 31/8, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 972 tỷ đồng, với hơn 11.000 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay HSSV và STEM đạt hơn 36 tỷ đồng, hỗ trợ 540 hộ gia đình có con em đang học tập”.