Nhà bán trên Shopee được hỗ trợ mở rộng quyền lợi

Thông qua việc cung cấp các công cụ, nguồn lực và chương trình hỗ trợ cần thiết, Shopee cam kết đồng hành cùng cộng đồng nhà bán đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng, vận hành hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Cụ thể, từ 1/7 tới, nhà bán thuộc hai nhóm Shop Yêu Thích và Shop Yêu Thích+ sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ chăm sóc khách hàng ưu tiên, giúp giải đáp các yêu cầu và thắc mắc thuận tiện hơn; Rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại trong vòng 4 giờ làm việc đối với các trường hợp trả hàng/hoàn tiền và đăng bán sản phẩm của nhà bán (ngoại trừ các trường hợp liên quan đến hàng giả, hàng nhái); Bồi thường có điều kiện 100% tiền hàng đối với sản phẩm có khiếu nại trả hàng/hoàn tiền, nếu hàng hóa bị hư hỏng, mất tem/niêm phong hoặc đã qua sử dụng.

Shopee mở rộng các quyền lợi cho nhà bán Shop Yêu Thích và Shop Yêu Thích+, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7/2026. Ảnh: T.L.

Theo đại diện Shopee, các quyền lợi mới được thiết kế nhằm giúp nhà bán tiết kiệm thời gian xử lý các vấn đề phát sinh, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và thúc đẩy tỷ lệ khách hàng quay lại tiếp tục đặt đơn của gian hàng.

Song song với việc mở rộng quyền lợi, Shopee cũng cập nhật các điều kiện xét duyệt và duy trì nhãn Shop Yêu Thích, Shop Yêu Thích+ (*). Các tiêu chí mới được xây dựng nhằm ghi nhận những nhà bán duy trì hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ ổn định. Cơ chế này cũng tạo lộ trình rõ ràng để ngày càng có nhiều hơn các nhà bán trở thành Shop Yêu Thích, Shop Yêu Thích+ và được hưởng các quyền lợi từ nền tảng.

Đại diện Shopee cũng cho biết, tính đến Quý 1/2026, số lượng đơn hàng của hai nhóm nhà bán này tăng trưởng lên đến 33% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên lựa chọn những gian hàng mang lại trải nghiệm mua sắm ổn định và đáng tin cậy.

