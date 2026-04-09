Nhà đầu tư đề xuất cho mỏ hoạt động sau giờ quy định để đẩy tiến độ, tỉnh Quảng Ngãi nói gì?

Phương án thay thế đã có nhưng vướng quy định

Theo phản ánh và tìm hiểu thực tế của PV Etime/Dân Việt, hiện nhiều dự án ngoài ngân sách ở Quảng Ngãi đang triển khai đầu tư tại khu vực đông dân cư, hoặc chỉ có một tuyến đường độc đạo để vận chuyển vật liệu thi công, trong đó đáng chú ý là đất, cát san lấp mặt bằng.

Hoạt động tại 1 mỏ đất ở Quảng Ngãi.

Một nhà đầu tư dự án ở khu vực phía Đông Quảng Ngãi cho biết, riêng phần việc san lấp mặt bằng để hoàn thành, cần gần cả triệu m3 đất, cát.

Nguồn đất, cát cung cấp thì đảm bảo, phương tiện vận chuyển không thiếu; nhà thầu và đơn vị thi công cũng muốn tăng tốc để hoàn thành nhanh, sớm phần việc này để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Thế nhưng do tuyến đường đi vào khu vực dự án là độc đạo, phải đi qua khu vực đông dân cư nên không dám tăng tần suất hoạt động phương tiện vận chuyển, vì sợ gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh doanh và đi lại của người dân trên tuyến này.

Và giải pháp được tính đến là tăng cường vận chuyển vào ban đêm, để bù lại khối lượng nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đặt ra.

Sở NN&MT Quảng Ngãi.

Tuy nhiên theo quy định hiện hành, hàng ngày các mỏ khoáng sản (đất, cát) chỉ được phép hoạt động đến 19 giờ phải đóng cửa tạm dừng, nên không thể triển khai phương án này.

Lãnh đạo cấp, ngành Quảng Ngãi nói gì?

Sáng 9/4, để làm rõ “nút thắt” nêu trên có thể tháo gỡ được không, PV Etime/Dân Việt đã trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh và sở ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển khẳng định, Quảng Ngãi luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cho nhà đầu tư đang triển khai dự án và khi đến thực hiện đầu tư tại địa phương.

Đối với vấn đề liên quan đến quy định thời gian hoạt động mỏ khoáng sản (đất, cát…), cấp thẩm quyền Quảng Ngãi có thể nới lỏng được không mà PV nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển cho biết, có thể xem xét để linh hoạt giải quyết.

Việc cho phép mỏ khoáng sản hoạt động sau giờ quy định là có thể, tuy nhiên ông Đỗ Tâm Hiển lưu ý nhà đầu tư, chủ mỏ, đơn vị vận chuyển và liên quan, phải đáng ứng và đảm bảo các điều kiện, như kiểm soát lưu lượng xe, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông...

Hoạt động tại 1 mỏ cát ở Quảng Ngãi.

Đại diện Sở NN&MT cũng cho biết, quy định mới cho phép linh hoạt hơn trong điều chỉnh thời gian hoạt động của mỏ.

Theo đó nếu nhà đầu tư có đề xuất, Sở NN&MT sẽ phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn để bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện thủ tục; tham mưu cho cấp thẩm quyền xem xét, cấp phép.

Linh hoạt xử lý giờ hoạt động của mỏ khoáng sản đất, cát...sẽ giúp nhà đầu tư đảm bảo tiến độ.

Việc linh hoạt giải quyết hợp lý thời gian hoạt động cho các mỏ vật liệu xây dựng từ cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, không chỉ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, đồng thời còn giảm thiểu tác động đến đời sống người dân khu vực của dự án.