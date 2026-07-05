Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án đa chức năng 64ha ở phía Nam trung tâm Quảng Ngãi

Sáng 5/7, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, đại diện UBND xã Tư Nghĩa xác nhận, chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc họp, để nghe nhà đầu tư trình bày đề xuất thực hiện dự án đa chức năng ở tại xã này.

Quang cảnh cuộc họp của xã Tư NGhĩa để nghe nhà đầu tư trình bày đề xuất dự án. Ảnh: Hà My.

Theo đại diện chính quyền địa phương, dự án có diện tích dự kiến khoảng 46 ha, nằm tại vị trí có liên kết giao thông là Quốc lộ 1, đường dẫn cao tốc Bắc - Nam, tuyến Dung Quất - Sa Huỳnh và các trục liên xã.

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng một tổ hợp kinh tế đa chức năng hiện đại, bao gồm Chợ đầu mối và chợ tươi sống; khu Logistics và phân phối; Phố đêm Thu Xà; khu thương mai - dịch vụ; nhà ở xã hội dành cho công nhân; dãy nhà phố thương mại; công viên - hồ điều hòa; bãi đỗ xe và bến xe buýt; công trình dịch vụ - tiện ích.

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Sau khi được phép cho triển khai và hoàn thành, dự án sẽ trở thành điểm nhấn cho không gian đô thị mới, góp phần hình thành đầu mối giao thương; gia tăng giá trị nông sản địa phương, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại diện chính quyền xã Tư Nghĩa cho biết, địa phương đánh giá cao tính khả thi ý tưởng đề xuất thực hiện dự án từ đơn vị tư vấn, nhà đầu tư. Dự án mang tính chiến lược, hứa hẹn tạo bước đột phá cho hạ tầng đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở nghe trình bày và ý kiến của các thành viên tham dự, lãnh đạo xã Tư Nghĩa thống nhất với vị trí quy hoạch dự án mà đơn vị tư vấn, nhà đầu tư đề xuất.

Phối cảnh toàn bộ dự án. Ảnh: ĐVCC

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, lãnh đạo xã Tư Nghĩa yêu cầu và giao nhiệm vụ cho các cơ quan trực thuộc, phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà đầu tư rà soát, cập nhật quy hoạch dự án, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhà ở của người dân…

Đại diện chính quyền xã Tư Nghĩa khẳng định, địa phương luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà trong tương lai.