Nhà đầu tư Thuỵ Điển đề xuất làm khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp 60 triệu USD tại Quảng Ngãi

Chiều 9/6, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Công ty Peak Education Limited (Thụy Điển), để nghe giới thiệu và đề xuất thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao phát thải carbon ròng bằng 0, kết hợp khu tĩnh dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: UBND tỉnh

Dự án khu nghỉ dưỡng mà Công ty Peak Education Limited đề xuất đầu tư ở tại thôn Vi Choong, xã Kon Plông, có diện tích khoảng 4,5 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 60 triệu USD.

Theo nhà đầu tư, định hướng phát triển dự án theo mô hình du lịch xanh, sử dụng 100% năng lượng tái tạo; kết hợp trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lượng xanh…

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Khi được cấp thẩm quyền đồng ý và cho triển khai thực hiện, dự án sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, khí hậu của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động trực tiếp.

Sau khi nghe trình bày của nhà đầu tư và ý kiến cấp, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và khu vực Kon Plông riêng.

Phối cảnh hình ảnh dự án trong tương lai. Ảnh: ĐVCC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng vào tính khả thi của dự án và năng lực triển khai của nhà đầu tư; ý tưởng dự án phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon; phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền khẳng định, Quảng Ngãi luôn ủng hộ, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư tại tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền (trái) gặp gỡ nhà đầu tư. Ảnh: Ý Thu

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo cho các cấp, ngành trực thuộc; phối hợp với bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cần thiết…để nhà đầu tư sớm triển khai, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.