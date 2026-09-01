Nhà màng 1.000m² trồng dưa lưới, thu 4,5 tấn mỗi vụ ở Gia Lai, bán ra giá 45.000 - 50.000 đồng/kg

Giữa những luống dưa xanh mướt trong nhà màng rộng 1.000m², chị Nguyễn Thị Hiền, 44 tuổi, tỉ mỉ kiểm tra từng cây, từng trái.

Theo chị Hiền, trồng dưa lưới trong nhà màng đòi hỏi người chăm sóc phải rất kỹ lưỡng, nhất là từ khâu tỉa nhánh, thụ phấn đến chọn trái.

"Từ lúc xuống giống đến khi chọn trái khoảng 40 ngày. Mỗi công đoạn đều phải làm thật tỉ mỉ thì cây mới phát triển tốt, trái đạt chất lượng", chị Hiền chia sẻ.



Dưa lưới được trồng trong nhà màng rộng 1.000m2 ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân đang áp dụng quy trình trồng dưa lưới trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Mỗi nhà màng có diện tích khoảng 1.000m², đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu đồng. Với điều kiện canh tác được kiểm soát, mỗi năm có thể sản xuất khoảng 3 vụ, mỗi vụ xuống giống khoảng 2.000 gốc dưa.

Theo anh Thái Thành Việt, thành viên HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, so với phương thức trồng ngoài trời, mô hình nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao hơn đáng kể.

Một trong những yếu tố giúp giảm công chăm sóc là hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Nước và dinh dưỡng được cung cấp theo nhu cầu của cây, giúp tiết kiệm thời gian, công lao động.

Môi trường trong nhà màng được kiểm soát tốt hơn nên cây ít chịu tác động của thời tiết, giảm sâu bệnh, sinh trưởng ổn định. Nhờ đó, năng suất và chất lượng dưa được duy trì.

Hệ thống nhà màng rộng 1.000m2. Ảnh: QN.

Vụ dưa hiện nay, HTX thu hoạch khoảng 4,5 tấn. Dưa được thương lái và người dân đến tận vườn thu mua với giá khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.

"Trồng đến đâu bán đến đó, nhiều lúc không có đủ hàng để bán", anh Việt cho biết.

Với mức giá này, riêng sản lượng 4,5 tấn có thể mang về doanh thu khoảng 200 - 225 triệu đồng/vụ trước khi trừ các khoản chi phí.

Theo HTX, mỗi vụ có thể cho lợi nhuận trung bình khoảng 70 triệu đồng. Với khoảng 3 vụ mỗi năm, mô hình đang mở ra nguồn thu ổn định cho thành viên.

Điểm khác biệt của mô hình là dưa được sản xuất theo quy trình VietGAP, từ khâu lựa chọn giống, xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch.

HTX chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, phân sinh học; hạn chế các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Quá trình canh tác được ghi chép đầy đủ trong nhật ký để theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Việc kiểm soát quy trình cũng giúp sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Anh Việt cho rằng đây là hướng đi phù hợp với sản xuất nông nghiệp hiện nay, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng nông sản.

Mỗi vụ thu hoạch khoảng 4,5 tấn, dưa được bán tại vườn với giá 45.000 - 50.000 đồng/kg. Ảnh: QN.

"Trồng nhà màng vốn đầu tư ban đầu khá lớn, nhưng đổi lại có thể chủ động hơn trong sản xuất, hạn chế sâu bệnh, giảm công lao động và quan trọng là tạo ra sản phẩm đồng đều, chất lượng", anh Việt nói.

Theo HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng không chỉ hướng đến hiệu quả kinh tế mà còn phù hợp với xu hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ.

Từ hệ thống tưới tự động đến quy trình ghi chép, kiểm soát từng khâu sản xuất, người trồng từng bước chuyển từ kinh nghiệm truyền thống sang sản xuất có quy trình.

Hiệu quả bước đầu của mô hình cho thấy việc đầu tư nhà màng, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và công nghệ tưới thông minh có thể giúp nâng giá trị trên cùng một diện tích đất.

Với diện tích chỉ 1.000m², mỗi năm sản xuất khoảng 3 vụ, mô hình đang trở thành một trong những hướng đi được kỳ vọng giúp nông dân trẻ nâng cao giá trị sản xuất và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tại Gia Lai.