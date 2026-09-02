Nhà máy cán thép của Vingroup tại Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh bắt đầu tuyển dụng nhân sự

Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh triển khai tuyển dụng nhân sự phục vụ nhà máy cán thép VinMetal Hà Tĩnh.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng về nguồn nhân lực khi dự án công nghiệp quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng từng bước được triển khai.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, VinMetal đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí, gồm 2 trưởng phòng, 2 trưởng bộ phận, 20 tổ trưởng, 47 kỹ sư, 2 kỹ thuật viên và 9 nhân viên đảm bảo chất lượng ISO.

Trong đó, nhóm kỹ sư được tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực như kiểm soát công nghệ, dữ liệu hệ thống, gia công cơ khí, dây chuyền cán, sản xuất, bảo trì điện - cơ khí - điện tử, phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, cơ sở vật chất - hạ tầng và lập kế hoạch sản xuất.

Nhà máy cán thép VinMetal của Vingroup tại Hà Tĩnh bắt đầu tuyển dụng nhân sự. Ảnh: TL

Các vị trí quản lý, tổ trưởng và kỹ sư yêu cầu ứng viên có trình độ chuyên môn, chuyên ngành và kinh nghiệm phù hợp. Những lĩnh vực được ưu tiên gồm luyện kim, cán thép, cơ khí luyện kim, công nghệ vật liệu kim loại, cơ khí công nghiệp, điện, điện tử, tự động hóa, xây dựng công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng, môi trường và quản lý chất lượng.

Đáng chú ý, một số vị trí kỹ thuật viên có thể tiếp nhận sinh viên mới tốt nghiệp nếu có kiến thức chuyên ngành phù hợp. Người lao động được kỳ vọng không chỉ tham gia vận hành mà còn đồng hành từ những giai đoạn đầu của quá trình xây dựng, phát triển dự án công nghiệp.

VinMetal cho biết thu nhập, chế độ đãi ngộ được xác định dựa trên năng lực, kinh nghiệm và giá trị đóng góp. Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, cùng các chính sách chăm sóc sức khỏe và phúc lợi của doanh nghiệp.

Ngày 27/2/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án “Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh” do Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư 79.986,5 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm, triển khai trên diện tích khoảng 461,22 ha tại các lô CN4, CN5 thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng, nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Đây là cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động Hà Tĩnh và khu vực lân cận, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, quản lý và vận hành nhà máy cán thép. Ảnh: TL

Với công suất thiết kế 5 triệu tấn sản phẩm/năm, dự án hướng tới sản xuất sắt, thép, gang; đúc, rèn, dập, ép và cán kim loại; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng, phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và xây dựng.

Việc VinMetal bắt đầu tuyển dụng cho thấy dự án đang từng bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang hình thành nguồn lực phục vụ vận hành. Không chỉ mở thêm cơ hội việc làm cho lao động Hà Tĩnh và khu vực lân cận, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ và nguồn nhân lực kỹ thuật cao tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ứng viên có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến. VinMetal sẽ chủ động liên hệ, thông báo thời gian phỏng vấn tới những ứng viên phù hợp; hình thức phỏng vấn có thể trực tuyến hoặc trực tiếp.