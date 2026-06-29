Nhà tài trợ vàng Agribank tiếp sức DANAFF IV trên hành trình kết nối điện ảnh châu Á

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 với chủ đề "DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới". Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ điện ảnh khu vực.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết, Agribank tài trợ sự kiện văn hóa trên tinh thần Nghị quyết mới và quan trọng nhất của Trung ương về văn hoá là Nghị quyết số 80-NQ/TW, được Bộ Chính trị ký ban hành ngày 07/01/2026 về "Phát triển văn hóa Việt Nam". Nghị quyết mang tầm chiến lược, đặt con người làm trung tâm và là động lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank là nhà tài trợ vàng cho Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng, đồng hành cùng sự kiện năm nay, Agribank tài trợ 3 tỷ đồng, góp phần bảo đảm công tác tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn và lan tỏa giá trị của liên hoan phim đến đông đảo công chúng.

Các đại biểu tham dự Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Ảnh: T.H.

Việc Agribank tiếp tục dành nguồn lực cho một sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng các chương trình quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Ông Trường cho biết thêm, trong nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn là một trong những đơn vị tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các sự kiện có ý nghĩa đối với cộng đồng. Việc đồng hành cùng DANAFF IV tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đoàn công tác của Agribank tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Ảnh: T.H.

DANAFF IV được đánh giá là kỳ liên hoan phim có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100 tác phẩm điện ảnh, khoảng 200 suất chiếu cùng nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo, tọa đàm, giao lưu nghệ sĩ, chương trình đào tạo tài năng trẻ và kết nối hợp tác sản xuất phim. Liên hoan không chỉ tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến của ngành công nghiệp điện ảnh khu vực.

“Sự đồng hành của Agribank được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên thành công của DANAFF IV, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự gắn kết giữa doanh nghiệp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu quốc gia, quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế...”, ông Trường chia sẻ.

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 với chủ đề "DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới". Ảnh: T.H.

Với sự chung tay của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, DANAFF IV được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là liên hoan phim quốc tế thường niên uy tín của Việt Nam, trở thành cầu nối đưa điện ảnh châu Á đến gần hơn với khán giả toàn cầu và đưa hình ảnh Đà Nẵng vươn xa trên bản đồ văn hóa thế giới.