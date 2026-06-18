Nhà thầu dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế bị phạt hơn 290 triệu đồng vì chậm tiến độ

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Xây lắp và thương mại An Bảo số tiền hơn 260 triệu đồng do chậm tiến độ thực hiện gói thầu số 11 thuộc dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế.

Trước đó, ngày 20/5, nhà thầu này cũng bị xử phạt hơn 31 triệu đồng vì vi phạm tiến độ hợp đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với nhà thầu đến nay đã vượt 290 triệu đồng.

Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Công ty CP Xây lắp và thương mại An Bảo là thành viên liên danh thực hiện gói thầu số 11, bao gồm các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị phục vụ cải tạo nhà thi đấu thuộc dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế.

Qua theo dõi, chủ đầu tư xác định nhà thầu tiếp tục không đáp ứng tiến độ theo phụ lục hợp đồng được ký ngày 16/4/2026.

Nội dung vi phạm và mức xử phạt đã được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thống nhất tại cuộc làm việc diễn ra ngày 9/6.

Theo quyết định xử phạt, toàn bộ số tiền phạt sẽ được khấu trừ trực tiếp vào các đợt thanh toán khối lượng hoàn thành tiếp theo của gói thầu.

Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế đồng thời yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị, triển khai các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm tiến độ thi công. Hai bên cũng đã thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu số 11 đến ngày 30/6/2026.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế, nếu tiếp tục không hoàn thành công việc theo tiến độ gia hạn hoặc không có giải pháp bù đắp phần khối lượng chậm trễ, nhà thầu sẽ bị xử lý theo các điều khoản của hợp đồng và quy định pháp luật hiện hành.

Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 11 có giá trị hơn 83 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1/2025 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 2/2026.

Tuy nhiên, sau nhiều lần lỡ hẹn, đến nay các hạng mục thuộc gói thầu này vẫn chưa thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra.