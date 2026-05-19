Nhận diện “điểm nghẽn” để tháo gỡ, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại miền Trung - Tây Nguyên

Tham dự hội thảo có các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan.



Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: CC

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng cho biết, phát triển nhà ở xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đặc biệt quan tâm, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người thu nhập thấp.

Trong đó thực hiện Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội trên quy mô cả nước giai đoạn 2021 – 2030, đang được Bộ Xây dựng, địa phương tăng tốc triển khai.

Về phía địa phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết, trước nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp ở Quảng Ngãi ngày càng lớn, UBND tỉnh xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Thị Hồng Nga. Ảnh: N.Đồng

Vì vậy thời gian qua, Quảng Ngãi đã tập trung rà soát quỹ đất, tháo gỡ khó khăn thủ tục đầu tư, thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Tại hội thảo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng bày tỏ mong muốn đây sẽ là diễn đàn trao đổi thiết thực, giúp các địa phương, cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Thông tin tại hội thảo cho biết lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai đầu tư xây dựng 786 dự án/725.146 căn, tương ứng 72,5% mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Việc triển khai thực hiện xây dựng nhà ở xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua đã đạt những kết quả nhất định. Ảnh: CC

Đối với khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thời gian qua nhiều địa phương đã chủ động ban hành cơ chế, chính sách, bố trí quỹ đất và thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.



Riêng Quảng Ngãi đến thời điểm này đã hoàn thành 268 căn nhà ở xã hội, hiện đang triển khai 7 dự án/gần 9.000 căn….

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2025 - 2030, khối lượng phải thực hiện của các tỉnh, thành miền Trung vẫn rất lớn, đơn cử TP Huế cần tiếp tục triển khai khoảng 11.800 căn; TP.Đà Nẵng còn 26.279 căn; Quảng Ngãi khoảng 8.356 căn….

Với thực tế nêu trên, hội thảo sẽ mang đến cái nhìn rõ nét hơn về thực trạng phát triển nhà ở xã hội tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên; nhận diện những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong quá trình triển khai và thực hiện.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng trong 1 lần kiểm tra thực tế hiện trường 1 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.Đ

Nêu bật mô hình triển khai hiệu quả, cách làm linh hoạt từ các địa phương và doanh nghiệp; đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn đến...