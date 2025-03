Nhân sự lãnh đạo thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường mới được Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bổ nhiệm là ai?

Cụ thể bổ nhiệm ông Phạm Duy Hưng giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/3/2025 – 1/3/2030.

Chi cục kiểm lâm và Chi cục Thuỷ sản - Biển đảo là 2 đơn vị vừa được bổ nhiệm lãnh đạo.Ảnh: CH

Bổ nhiệm ông Võ Văn Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&PTNT (cũ), giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản – Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/3/2025 – 1/3/2030.

Được biết trong 5 sở mới được thành lập sau hợp nhất một số cơ quan đơn vị của Quảng Ngãi, Nông nghiệp và Môi trường là sở có số lượng biên chế công chức nhiều nhất, với 282 biên chế (gồm 220 biên chế của Sở NN&PTNT, 60 biên chế của Sở TNMT, 2 biên chế chuyển sang từ Ban Dân tộc và Tôn giáo, nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo).

Một diễn biến liên quan khác về công tác nhân sự ở Quảng Ngãi, vào hôm qua 28/2, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo đó về tổ chức bộ máy sau sắp xếp, công an tỉnh Quảng Ngãi đã tinh giảm 13 đơn vị Công an cấp huyện, giảm 87 đơn vị cấp đội; giải thể Công an cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 1/3/2025.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa và trao Quyết định cho các đồng chí được điều động, bố trí lãnh đạo phòng, điều động, bố trí lãnh đạo cấp phòng.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Về công tác nhân sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố quyết định điều động, bố trí lãnh đạo phòng, điều động, bố trí lãnh đạo cấp phòng đối với 26 đồng chí trưởng phòng; trao quyết định và tặng hoa cho 11 đồng chí lãnh đạo cấp phòng tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.