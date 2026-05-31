Nhịp sống miền Trung

NHCSXH Đà Nẵng mang Tết thiếu nhi đến với học sinh vùng cao Phước Năng

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Trần Hậu
31/05/2026 15:51 GMT +7
Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Chi đoàn Thanh niên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Chi đoàn Sở Tư pháp thành phố tổ chức chương trình thiện nguyện “Tháng sáu cho em” tại điểm trường thôn 2, Trường Tiểu học và THCS Phước Năng, xã Phước Năng, mang đến niềm vui và những suất quà ý nghĩa cho học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.

Trong không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế thiếu nhi, chương trình đã trao tặng 40 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 16 triệu đồng; 120 suất quà thiếu nhi trị giá 9 triệu đồng; tặng nhà trường một tủ lạnh trị giá 5 triệu đồng và hỗ trợ 120 suất ăn cho toàn thể học sinh của trường.

Bà Lê Thị Kim Anh – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.H.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao tặng quà, các đoàn viên thanh niên còn tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể sôi động, tạo nên một ngày hội thực sự ý nghĩa đối với các em học sinh miền núi. Những tiếng cười giòn tan, ánh mắt háo hức và niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em đã làm nên bầu không khí ấm áp, đầy yêu thương nơi vùng cao Phước Năng.

Chương trình thiện nguyện “Tháng sáu cho em” do Chi đoàn Thanh niên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng và Chi đoàn Sở Tư pháp thành phố phối hợp tổ chức. Ảnh: T.H.
Những suất quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các tổ chức, đoàn viên thanh niên dành cho trẻ em vùng cao Phước Năng. Ảnh: T.H.

Chương trình “Tháng sáu cho em” là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng và Chi đoàn Sở Tư pháp thành phố. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Một số hình ảnh trao quà tại chương trình thiện nguyện “Tháng sáu cho em” tại điểm trường thôn 2, Trường Tiểu học và THCS Phước Năng, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Những suất quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các tổ chức, đoàn viên thanh niên dành cho trẻ em vùng cao. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần quý báu, giúp các em có thêm niềm vui, đón một mùa Tết thiếu nhi trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

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