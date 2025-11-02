NHCSXH TP Đà Nẵng chia sẻ khó khăn, tiếp sức cùng người dân vùng lũ

Thấu hiểu những khó khăn của người dân sau lũ, ngày 1/11, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Gò Nổi.

Tại buổi trao quà, đoàn công tác của Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng, gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, mì gói, nước mắm... giúp bà con khắc phục bước đầu những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng tặng quà cho người dân xã Gò Nổi. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ thực hiện tín dụng chính sách, NHCSXH thành phố Đà Nẵng luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, đặc biệt là các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Chúng tôi mong rằng sự hỗ trợ này sẽ phần nào giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Ông Chung cũng đề nghị chính quyền xã Gò Nổi sớm rà soát nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn để NHCSXH kịp thời bố trí nguồn vốn cho vay phục hồi sản xuất, hỗ trợ tái thiết kinh tế sau thiên tai.

Mỗi suất quà trị giá 800 nghìn đồng, gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Ảnh: T.H.

Theo thống kê của địa phương, đợt lũ vừa qua đã khiến xã Gò Nổi bị thiệt hại nghiêm trọng: 1 người chết, 2 người bị thương, hàng chục hecta hoa màu bị cuốn trôi, nhiều đàn gia súc, gia cầm bị chết, tài sản của người dân hư hỏng nặng, riêng cầu Văn Ly bị sạt lở hơn 500m, gây chia cắt giao thông.

Nguồn kinh phí hỗ trợ người dân lần này được trích từ Quỹ an sinh xã hội do Công đoàn NHCSXH Việt Nam phát động, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm xã hội và tình cảm sẻ chia của cán bộ, viên chức, người lao động toàn hệ thống NHCSXH đối với đồng bào vùng lũ.

Đại diện UBND xã Gò Nổi gửi lời cảm ơn đến Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã quan tâm người dân vùng lũ. Ảnh: T.H.

Cùng ngày, Chi đoàn Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng cũng đã ra quân chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện – Chung tay khắc phục lũ lụt”, huy động đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp, vệ sinh các điểm giao dịch, nhà văn hóa, khu dân cư bị ảnh hưởng tại 3 địa phương: Hội An, Duy Nghĩa và Duy Phước.

Chi đoàn đã tổ chức dọn vệ sinh 5 điểm giao dịch lưu động gồm Duy Vinh, Duy Thành (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ); Cẩm Phô, Cẩm Nam, Cẩm Kim (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ). Các đoàn viên thanh niên đã phối hợp cùng chính quyền và cán bộ phòng giao dịch thu dọn bùn đất, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp hồ sơ, thiết bị, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để khôi phục hoạt động giao dịch lưu động trong tháng 11/2025, đảm bảo phục vụ người dân kịp thời.

Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng vượt lũ mang bánh chưng, nước uống tới với bà con vùng lũ. Ảnh: T.H.

Phòng giao dịch NHCSXH Tây Giang tặng sáu suất quà cho hộ dân bị sạt lở nặng. Ảnh: T.H.

Hoạt động này thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và tình nguyện của tuổi trẻ Chi nhánh NHCSXH Đà Nẵng, đồng thời góp phần củng cố hình ảnh người cán bộ ngân hàng chính sách vì cộng đồng – phục vụ nhân dân.

Chi đoàn Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện – Chung tay khắc phục lũ lụt”. Ảnh: T.H.

Được biết, trong những ngày qua, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng và các Phòng giao dịch trực thuộc đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, giúp người dân dọn vệ sinh sau lũ.

Những hoạt động ý nghĩa và kịp thời của Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng không chỉ giúp người dân vùng lũ vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện rõ sứ mệnh nhân văn của hệ thống NHCSXH Việt Nam – luôn đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, bền vững hơn sau thiên tai.