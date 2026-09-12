NHCSXH TP Đà Nẵng chung tay xây mái ấm cho gia đình có công với cách mạng ở xã biên giới Avương

Tham dự sự kiện có ông Lê Quý Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng; ông Zơrâm Bê - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Avương; bà Bríu Thị Nem - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại xã Avương; các đồng chí là đại diện Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng và UBND xã Avương.

Ông Lê Quý Quỳnh (thứ 3 từ trái sang) - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng, cùng chính quyền địa phương trao tặng Nhà tình nghĩa cho bà Arâl Thị Uôn ở tại thôn A Pát, xã Avương. Ảnh: T.H.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 3/2026, đến nay đã hoàn thành, khang trang, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, thiết kế phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình, góp phần giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kinh phí xây dựng do Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng hỗ trợ 80 triệu đồng thông qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tại xã Avương, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Việc hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ viên chức người lao động Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng đối với các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi trao nhà, ông Lê Quý Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng đối với người có công với cách mạng; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ viên chức người lao động (CB-VCNLĐ) đối với các gia đình chính sách trên địa bàn.

Nhận ngôi nhà mới, bà Arâl Thị Uôn xúc động cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, công đoàn cơ sở, CB-VCNLĐ toàn chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng và địa phương. Ngôi nhà mới đã giúp gia đình có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ổn định cuộc sống.