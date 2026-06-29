Nhiều Bộ chưa đề xuất phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia dù cử tri "nôn nóng" ngóng chờ

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội gửi tới.

Nội dung này đề nghị sớm giao nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) để kịp thời phân bổ cho các xã triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Theo Bộ Tài chính, việc sớm giao dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện các CTMTQG là cần thiết để địa phương có căn cứ phân bổ cho các cấp, đơn vị, trong đó có cấp xã để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Một góc tỉnh Cao Bằng. Ảnh VGP.

Căn cứ quy định tại Nghị định 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổng hợp đề xuất của Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc giao bổ sung dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho các Chương trình phòng, chống ma tuý đến 2030 và Chương trình phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao tỉnh Cao Băng 220,3 tỷ đồng ngân sách trung ương (gồm 156 tỷ đồng vốn đầu tư công; 64 tỷ đồng kinh phí thường xuyên) thực hiện CTMTQG về văn hoá; và 42 tỷ đồng kinh phí thường xuyên thực hiện CTMTQG về phòng, chống ma tuý.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ thông qua Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW cho hai giai đoạn trong năm 2026.

Trong đó, Chính phủ quyết nghị chi 9.000 tỷ đồng NSTW năm 2026 cho thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026 – 2035; phân bổ chi tiết 6.200 tỷ đồng vốn đầu tư công của Chương trình này cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Riêng với tỉnh Cao Bằng, Bộ Tài chính cho biết số tiền phân bổ là 202,1 tỷ đồng.

Đối với 2 CTMTQG về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; hiện đại hoá, nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2026-2035, Bộ Tài chính đã thường xuyên đôn đốc các bộ Chủ chương trình gồm Bộ Y tế, Bộ GĐ&ĐT khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, đề xuất nhu cầu và phương án phân bổ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính chưa nhận được đề xuất của các Bộ nêu trên. Trong thời gian tới, sau khi các Bộ Chủ chương trình hoàn thiện đề xuất phương án, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân bổ, giao cho các địa phương theo quy định.