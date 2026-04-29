Nhiều công trình trường liên cấp cho các xã vùng biên Quảng Ngãi đang tăng tốc để về đích

Nhiều công trình đang đạt tiến độ tốt

Sáng 29/4, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc đã có buổi kiểm tra hiện trường thi công xây dựng các trường liên cấp Tiểu học – THCS các xã vùng biên của Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc tại buổi kiểm tra hiện trường. Ảnh: Nay Sắt

Tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư là BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết, đối với 4 công trình khởi công vào tháng 11/2025, hiện khối lượng đã đạt từ 28 - 45%.

Trường vùng biên "kéo" trò ra lớp

Cụ thể công trình trường tại xã Rờ Kơi (tổng mức đầu tư gần 217 tỷ đồng), hiện khối lượng đạt khoảng 45% và trong số này, 1 số phần việc như lát nền, chống thấm, trát tường…đang được hoàn thiện.

Công trình tại xã Dục Nông (tổng mức đầu tư trên 221 tỷ đồng), tiến độ hiện đạt khoảng 45%; công trình tại xã Sa Loong (tổng mức đầu tư khoảng 208,6 tỷ đồng), hiện khối lượng thực hiện đạt 42%.

Riêng công trình ở xã Mô Rai (tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng), khối lượng thi công chỉ mới đạt khoảng 28% khối lượng, hiện nhà thầu đang tập trung để tăng tốc thực hiện phần việc còn lại.

Tiến độ thi công nhiều trường vùng biên Quảng Ngãi đảm bảo. Ảnh: Nay Sắt.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, đã đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành các công trình trước ngày 31/7, để bổ sung và hoàn thiện phần việc còn lại, đưa các trường vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Những chỉ đạo cụ thể từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan, tuy nhiên theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc, khối lượng công việc còn lớn, vì vậy các đơn vị cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, sớm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Việc hoàn thành các trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống học sinh vùng khó khăn, gắn với bảo đảm quốc phòng và an ninh vùng biên giới. Ảnh: ĐX

Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống học sinh vùng khó khăn, gắn với bảo đảm quốc phòng và an ninh vùng biên giới.

Vì vậy chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình; chủ động rà soát, tham mưu đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó việc mua sắm trang thiết bị cần có sự đánh giá đúng thực tế, tránh mua sắm dư thừa, bảo đảm chất lượng đúng yêu cầu; tăng cường giám sát chặt chẽ….

1 trong những trường liên cấp vùng biên ở Quảng Ngãi trong tương lai. Ảnh: ĐX

Đối với đề án thành lập các trường liên cấp Tiểu học – THCS, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức; xây dựng vị trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu quả.