Nhiều điểm du lịch suối, thác hút khách ở Huế phải tạm dừng hoạt động sau vụ du khách gặp nạn

Ngày 14/6, theo thông tin từ UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP.Huế), địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra nhằm rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm suối, thác trên địa bàn, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước.

Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, động thái này được triển khai sau vụ một du khách gặp nạn khi tắm suối, thác trên địa bàn xã vào đầu tháng 6 vừa qua.

Nhiều điểm du lịch suối, thác hút khách ở xã Chân Mây - Lăng Cô, TP.Huế tạm dừng đón khách sau vụ du khách gặp nạn khi tắm suối.

Theo đó, các hợp tác xã và hộ kinh doanh tại các điểm du lịch Suối Mơ, Bầu Ghè, Tam Thác Đổ đã tạm dừng hoạt động để rà soát, hoàn thiện các điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an toàn trước khi đón khách trở lại.

Qua kiểm tra ban đầu trong ngày, các điểm du lịch suối, thác đang khẩn trương bổ sung nhiều hạng mục phục vụ công tác bảo đảm an toàn như trang bị áo phao, phao cứu sinh, căng dây neo dọc bờ suối, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, trơn trượt và xây dựng phương án bố trí lực lượng cứu hộ.

Chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị khai thác dịch vụ tại Suối Mơ, Bầu Ghè, Tam Thác Đổ, Đồn Nhì cùng các điểm suối khác trên địa bàn khẩn trương tự kiểm tra toàn diện điều kiện hoạt động, từ hồ sơ pháp lý, việc sử dụng đất đến hệ thống cảnh báo, phương tiện cứu hộ và công tác bảo đảm an toàn cho du khách.

UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, những cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý hoặc chưa triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định phải tiếp tục tạm dừng hoạt động và không được đón khách. Việc tổ chức tham quan, tắm suối, vui chơi dưới nước tại các khu vực không bảo đảm an toàn cũng bị nghiêm cấm.

Hoạt động kinh doah tại các điểm du lịch suối, thác là sinh kế lâu nay của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Chân Mây – Lăng Cô. Tuy nhiên, sau vụ việc du khách gặp nạn vừa qua, công tác quản lý, cứu hộ cứu nạn và cảnh báo nguy hiểm cần được siết chặt hơn nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách, đồng thời giữ gìn hình ảnh điểm đến du lịch của địa phương.