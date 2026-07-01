Nhịp sống miền Trung

Nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa đồng hành cùng cuộc thi “Tài năng kinh doanh,Upo -DT Group Challenge lần 2/2026"

+ aA -
Công Tâm
01/07/2026 08:44 GMT +7
Cuộc thi “Tài năng kinh doanh,Upo -DT Group Challenge lần 2/2026 năm nay thu hút rất nhiều sinh viên tham gia và đây là sân chơi bổ ích cho nhiều sinh viên trên địa bàn.

Tại Khánh Hòa, Khoa Kinh tế và Quản trị - Trường Đại học Thái Bình Dương vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi “Tài năng kinh doanh Upo -DT Group Challenge lần 2/2026".

Cùng tham dự và đồng hành còn có nhiều doanh nghiệp như: DT Group (nhà tài trợ danh xưng), các doanh nghiệp hội viên CLB Xúc tiến thương mại và Đầu tư Doanh nhân trẻ Khánh Hòa (Công ty CP CamLamOnline, Công ty TNHH Yến Sào Khang, Công ty TNHH Rong Biển Trí Tín, HKT Solutions, Mercedes-Benz An Du Nha Trang, Pom Group,…

Đại diện lãnh đạo Khoa Kinh tế và Quản trị - Trường Đại học Thái Bình Dương chia sẻ về cuộc thi tài năng kinh doanh.

Đối tượng tham gia là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung cuộc thi: Gồm 3 vòng gồm: Sơ khảo, thực chiến và chung kết,tập trung vào xây dựng ý tưởng kinh doanh, triển khai bán hàng. Các đội thi sẽ được trải nghiệm thực chiến thông qua hoạt động bán hàng, marketing, truyền thông, livestream, thương mại điện tử và quản lý vận hành – tài chính.

Sau cuộc thi sinh viên có thể triển khai kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, công nghệ, dịch vụ hoặc các mô hình kinh doanh sáng tạo. Đây là sân chơi giúp sinh viên kết nối doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm môi trường kinh doanh thực tế.

Ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc DT Group (nhà tài trợ danh xưng) chia sẻ với các sinh viên về cuộc thi.

 Thông điệp của cuộc thi là "Biến ý tưởng thành kết quả kinh doanh thực tế", khuyến khích sinh viên dám nghĩ, dám làm và trưởng thành thông qua trải nghiệm thực chiến cùng doanh nghiệp.

Cuộc thi được phát động từ ngày 18/5/2026 - 24/5/2026, kết thúc cuộc thi Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cùng giấy chứng nhận và giải phụ cho các đội thi.

Tại Trường Đại học Thái Bình Dương các sinh viên rất háo hức về cuộc thi này.

Ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc DT Group cho biết, cuộc thi này là sinh viên không dừng lại ở việc viết một kế hoạch trên giấy, mà sẽ bước ra thị trường để kinh doanh thật, gặp khách hàng thật, đối mặt với những khó khăn thật và tạo ra doanh thu thật. Đây chính là tinh thần mà đơn vị luôn theo đuổi, học từ thực tiễn và trưởng thành từ thực tiễn. Các bạn sẽ được lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược marketing, livestream, bán hàng trực tiếp, bán hàng trên thương mại điện tử, quản lý tài chính và vận hành. Đó đều là những kỹ năng mà doanh nghiệp hiện nay đang rất cần.

Theo ông Nguyễn Quang Duy, đây là mô hình đào tạo rất gần với môi trường doanh nghiệp hiện đại, nơi kết quả được đánh giá bằng hiệu quả kinh doanh, khả năng sáng tạo, làm việc nhóm và giá trị tạo ra cho khách hàng. Bản thân ông kỳ vọng rằng sau cuộc thi sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng mới, nhiều đội thi xuất sắc và đặc biệt là nhiều bạn sinh viên đủ năng lực để trở thành những nhân sự chất lượng cao, những nhà quản lý, những doanh nhân trẻ trong tương lai.

Tham khảo thêm
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Khánh Hoà

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Khánh Hoà

Cao Bằng triển khai bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Cao Bằng triển khai bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

'Siêu xã' hơn 70.000 dân ở Thanh Hóa sau sáp nhập, sắp xếp, xuất lộ loạt trưởng thôn 9X lần đầu gánh vác việc làng

"Siêu xã" hơn 70.000 dân ở Thanh Hóa sau sáp nhập, sắp xếp, xuất lộ loạt trưởng thôn 9X lần đầu gánh vác việc làng
6

Tags:

Cùng chuyên mục

Mở cổng cho người dân và du khách nhận vé miễn phí tham dự 3 của Festival biển Khánh Hòa 2026

Mở cổng cho người dân và du khách nhận vé miễn phí tham dự 3 của Festival biển Khánh Hòa 2026

GRDP của Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2026 xếp thứ 18/34 tỉnh, thành

GRDP của Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2026 xếp thứ 18/34 tỉnh, thành

Mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng trị giá tỷ đô của “trái tim Dung Quất” hiện đã chuẩn bị đến đâu?

Mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng trị giá tỷ đô của “trái tim Dung Quất” hiện đã chuẩn bị đến đâu?

Thuế tỉnh Nghệ An kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”, tăng tốc chuyển đổi số quản lý thuế

Thuế tỉnh Nghệ An kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”, tăng tốc chuyển đổi số quản lý thuế

Gia Lai đăng cai Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 với 150 buyer quốc tế

Gia Lai đăng cai Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 với 150 buyer quốc tế

Điểm tựa vốn vay ưu đãi giúp nông dân Đà Nẵng vững tin bám nghề nuôi tôm

Điểm tựa vốn vay ưu đãi giúp nông dân Đà Nẵng vững tin bám nghề nuôi tôm

Cùng chuyên mục

Mở cổng cho người dân và du khách nhận vé miễn phí tham dự 3 của Festival biển Khánh Hòa 2026

Mở cổng cho người dân và du khách nhận vé miễn phí tham dự 3 của Festival biển Khánh Hòa 2026

GRDP của Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2026 xếp thứ 18/34 tỉnh, thành

GRDP của Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2026 xếp thứ 18/34 tỉnh, thành

Mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng trị giá tỷ đô của “trái tim Dung Quất” hiện đã chuẩn bị đến đâu?

Mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng trị giá tỷ đô của “trái tim Dung Quất” hiện đã chuẩn bị đến đâu?

Thuế tỉnh Nghệ An kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”, tăng tốc chuyển đổi số quản lý thuế

Thuế tỉnh Nghệ An kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”, tăng tốc chuyển đổi số quản lý thuế