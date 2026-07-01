Nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa đồng hành cùng cuộc thi “Tài năng kinh doanh,Upo -DT Group Challenge lần 2/2026"

Tại Khánh Hòa, Khoa Kinh tế và Quản trị - Trường Đại học Thái Bình Dương vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi “Tài năng kinh doanh Upo -DT Group Challenge lần 2/2026".

Cùng tham dự và đồng hành còn có nhiều doanh nghiệp như: DT Group (nhà tài trợ danh xưng), các doanh nghiệp hội viên CLB Xúc tiến thương mại và Đầu tư Doanh nhân trẻ Khánh Hòa (Công ty CP CamLamOnline, Công ty TNHH Yến Sào Khang, Công ty TNHH Rong Biển Trí Tín, HKT Solutions, Mercedes-Benz An Du Nha Trang, Pom Group,…

Đại diện lãnh đạo Khoa Kinh tế và Quản trị - Trường Đại học Thái Bình Dương chia sẻ về cuộc thi tài năng kinh doanh.

Đối tượng tham gia là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung cuộc thi: Gồm 3 vòng gồm: Sơ khảo, thực chiến và chung kết,tập trung vào xây dựng ý tưởng kinh doanh, triển khai bán hàng. Các đội thi sẽ được trải nghiệm thực chiến thông qua hoạt động bán hàng, marketing, truyền thông, livestream, thương mại điện tử và quản lý vận hành – tài chính.



Sau cuộc thi sinh viên có thể triển khai kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, công nghệ, dịch vụ hoặc các mô hình kinh doanh sáng tạo. Đây là sân chơi giúp sinh viên kết nối doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm môi trường kinh doanh thực tế.

Ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc DT Group (nhà tài trợ danh xưng) chia sẻ với các sinh viên về cuộc thi.

Thông điệp của cuộc thi là "Biến ý tưởng thành kết quả kinh doanh thực tế", khuyến khích sinh viên dám nghĩ, dám làm và trưởng thành thông qua trải nghiệm thực chiến cùng doanh nghiệp.

Cuộc thi được phát động từ ngày 18/5/2026 - 24/5/2026, kết thúc cuộc thi Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cùng giấy chứng nhận và giải phụ cho các đội thi.

Tại Trường Đại học Thái Bình Dương các sinh viên rất háo hức về cuộc thi này.

Ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc DT Group cho biết, cuộc thi này là sinh viên không dừng lại ở việc viết một kế hoạch trên giấy, mà sẽ bước ra thị trường để kinh doanh thật, gặp khách hàng thật, đối mặt với những khó khăn thật và tạo ra doanh thu thật. Đây chính là tinh thần mà đơn vị luôn theo đuổi, học từ thực tiễn và trưởng thành từ thực tiễn. Các bạn sẽ được lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược marketing, livestream, bán hàng trực tiếp, bán hàng trên thương mại điện tử, quản lý tài chính và vận hành. Đó đều là những kỹ năng mà doanh nghiệp hiện nay đang rất cần.

Theo ông Nguyễn Quang Duy, đây là mô hình đào tạo rất gần với môi trường doanh nghiệp hiện đại, nơi kết quả được đánh giá bằng hiệu quả kinh doanh, khả năng sáng tạo, làm việc nhóm và giá trị tạo ra cho khách hàng. Bản thân ông kỳ vọng rằng sau cuộc thi sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng mới, nhiều đội thi xuất sắc và đặc biệt là nhiều bạn sinh viên đủ năng lực để trở thành những nhân sự chất lượng cao, những nhà quản lý, những doanh nhân trẻ trong tương lai.