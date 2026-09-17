Nhiều du khách thưởng thức và trải nghiệm quy trình làm rong nho tươi ở Khánh Hòa

Những năm qua, sản phẩm rong nho biển của DT Group ở Khánh Hòa đang thu hút các học sinh, sinh viên, đoàn chuyên gia trong ngoài nước và du khách đến tham quan trải nghiệm, đây được xem là hướng du lịch khá lý tưởng ở vùng đất xứ trầm biển yến.

Theo lãnh đạo DT Group, du khách đến đây được trực tiếp chạm vào sản phẩm nông nghiệp biển đang sống, tự tay thu hoạch những chùm rong nho xanh mướt và thưởng thức ngay tại vùng nuôi. Rong nho vừa thu hoạch có độ giòn tự nhiên, vị mặn nhẹ và từng hạt rong căng mọng như “trứng cá hồi xanh” vỡ nhẹ trong miệng. Trải nghiệm này không chỉ hấp dẫn về thị giác, xúc giác và vị giác mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn quy trình tạo ra rong nho biển chất lượng cao, từ kiểm soát nguồn nước, môi trường nuôi đến thu hoạch, sơ chế và bảo quản.

Ông Nghiêm Xuân Thành nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tham quan các sản phẩm của DT Group. Ảnh: Q.D

Điều thú vị nằm ở hành trình thích nghi và làm chủ quy trình nuôi trồng. Từ một loại rong biển nổi tiếng của Nhật Bản, rong nho đã được nghiên cứu, tuyển chọn và hoàn thiện kỹ thuật để phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Khánh Hòa.

Du khách sẽ được tìm hiểu từng công đoạn, từ lựa chọn giống, kiểm soát nguồn nước, nhiệt độ và độ mặn đến chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản. Qua đó, du khách thấy rằng một chùm rong nho nhỏ bé là kết quả của sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, kinh nghiệm của người dân ven biển và việc ứng dụng khoa học – công nghệ.

Các du khách tham quan trải nghiệm về rong nho tươi. Ảnh: Q.D

Trong thời gian qua, DT Group đã xây dựng chuỗi rong nho hữu cơ từ vùng nuôi đến nhà máy chế biến, tạo nên các sản phẩm mang thương hiệu KHASEA và Okinawa. Đây là câu chuyện về việc tiếp nhận tri thức quốc tế, sáng tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam và từng bước hình thành một sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn Khánh Hòa.

Đến đây, du khách còn được tham quan nhà máy để quan sát quy trình chế biến sâu và đóng gói hiện đại. Sự chuyển đổi từ những chùm rong tươi tại vùng nuôi thành các sản phẩm tiện lợi, có khả năng phân phối trong nước và xuất khẩu sẽ cho thấy vai trò của khoa học – công nghệ trong nâng cao giá trị nông nghiệp biển.

Sản phẩm rong nho tươi thu hút rất đông các du khách. Ảnh: Q.D

Rong nho tách nước đóng gói mang thương hiệu KHASEA và Okinawa phù hợp để trở thành quà tặng du lịch nhờ thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện vận chuyển, thời gian bảo quản dài và vẫn giữ được độ giòn cùng hương vị đặc trưng sau khi ngâm phục hồi đúng hướng dẫn.

Được biết, sản phẩm rong nho của DT Group đã vươn ra thế giới, xuất khẩu thành công sang nhiều thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Canada, Thái Lan,...

Các thế hệ trẻ rất thích trải nghiệm để tìm hiểu về sản phẩm và quy trình làm rong nho ở Khánh Hòa. Ảnh: Q.D

Nhà máy sản xuất rong nho biển của công ty đạt tiêu chuẩn HACCP và chứng nhận FDA. Năm 2020, công ty được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục đơn vị có diện tích nuôi trồng và sản lượng thu hoạch Rong nho Nhật Bản lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, công ty có vùng nuôi dưỡng rong nho tại Khánh Hòa và Phú Yên (cũ) sản lượng thu hoạch 3.000 tấn/năm.