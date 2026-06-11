Nhiều tài xế bị phạt nặng vì chở hàng không rõ nguồn gốc

Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm vụ việc vận chuyển gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng ngày 7/6/2026, tại Km 53+900 Quốc lộ 47B thuộc địa bàn xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 15C-037.08 do ông Lê Đình H điều khiển.

Gần 2 tấn xương động vật trên đường vận chuyển. Ảnh DMS

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 1.990 kg xương động vật. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Phòng CSGT Công an tỉnh bàn giao, Đội QLTT số 4 đã tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Kết quả làm việc xác định toàn bộ 1.990 kg xương động vật là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển với mục đích làm nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ hồ sơ và tài liệu thu thập được, ngày 7/6/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 4 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Đồng thời, nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng, Đội QLTT số 4 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn tổ chức giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Trong thời gian tới, bám sát các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sở Công thương tỉnh và Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, Đội QLTT số 4 sẽ tiếp tục tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn quản lý.

Chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thú y, nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bị phạt 50 triệu đồng vì chở lạp xưởng không nguồn gốc

Một vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm tương tự cũng vừa được lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang xử lý.

Theo đó, sáng 10/6/2026, Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức giám sát việc tiêu hủy 700 kg lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐ-XPHC ngày 9/6/2026 của Giám đốc Sở Công Thương Tuyên Quang.

Lực lượng liên ngành tiến hành tiêu hủy hàng vi phạm. Ảnh DMS

Trước đó, ngày 27/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 3, Đội 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an phường Hà Giang 1 tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 11D-003.14 do ông C.H.A., trú tại thôn Hùng Tiến, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang điều khiển, đồng thời là chủ lô hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 1.000 gói lạp xưởng, quy cách 700 gam/gói, tổng khối lượng 700 kg, trị giá khoảng 64 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa đều có bao bì in chữ nước ngoài nhưng không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hàng hóa, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với sản phẩm.

Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội QLTT số 6 đã hoàn thiện hồ sơ vụ việc trình Giám đốc Sở Công thương ban hành Quyết định xử phạt với ông C.H.A trú tại Thôn Hùng Tiến, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang tổng số tiền là 50 triệu đồng và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu huỷ toàn bộ hàng hoá vi phạm theo quy định của pháp luật.

