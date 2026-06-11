Nỗ lực gỡ “nút thắt” cuối để đưa công trình đường 75,5 tỷ ở Quảng Ngãi về đích

Chiều 11/6, thông tin từ chủ đầu tư là BQL dự án các công trình Dân dụng Quảng Ngãi cho biết, công trình đường Đức Tân (Quẹo Thừa Xuân) - Quốc lộ 24 (đoạn nội thị), nằm trên địa bàn xã Mộ Đức, có tổng mức đầu tư 75,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2022-2026.

1 góc hiện trường dự án. Ảnh: UBND tỉnh

Công trình có tổng chiều dài tuyến gần 1,86 km, với điểm đầu giao với tuyến đường ĐT.624C; điểm cuối giao với đường bê tông xi măng tại nút N46.

Đối với công tác thi công đến thời điểm này, giá trị khối lượng đã thực hiện được khoảng 21,5 tỷ/30,12 tỷ đồng, tương ứng khoảng 71,4% giá trị hợp đồng.

Trong đó nhiều phần việc đã gần hoàn thành, như phần thoát nước đã đạt khối lượng thi công khoảng 95%; cấp phối đá dăm mặt đường, bó vỉa đạt khoảng 96%; điện chiếu sáng, cấp nước; lát gạch vỉa hè đạt khoảng 82%; thảm bê tông nhựa mặt đường 950m/1860m, đạt khoảng 51%.

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Đối với công tác bồi thường, GPMB đã hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt 12 phương án bồi thường, gồm 44.282m2 /160 thửa đất/130 hộ và tổ chức, với giá trị bồi thường là 22,28 tỷ đồng.

Đến thời điểm này đã có 128 hộ và tổ chức/44.212,7m2 đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 99,8%; hiện còn vướng 2 hộ, đang được cấp, ngành tích cực tháo gỡ.

Liên quan đến dự án này, vào hôm qua, ngày 10/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã kiểm tra hiện trường, để chỉ đạo và đôn đốc thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kiểm tra hiện trường dự án. Ảnh: UBND tỉnh

Cùng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, sở, ngành và địa phương trong việc triển khai các dự án; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu tiếp tục tập trung nguồn lực để thi công dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đối với phần mặt bằng của 2 hộ còn vướng mắc, các đơn vị liên quan và địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm, để bàn giao cho nhà thầu thi công, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại theo kế hoạch đề ra.