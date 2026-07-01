Nợ thuế tháng 5/2026 tại Quảng Ninh tăng 11% so với tháng trước

Thuế tỉnh Quảng Ninh mới đây vừa công khai danh sách người nộp thuế còn nợ và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/5/2026. Theo đó, có 286 doanh nghiệp và cá nhân rơi vào danh sách này, với số tiền hơn 3.418 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất lên tới 881,7 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/5/2026.

Tiếp sau còn có 6 cái tên khác nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, bao gồm Công ty TNHH Quan Minh, nợ 552,5 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn FLC nợ 376,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Limitless worl (Việt Nam) nợ 362,6 tỷ đồng.

Lần lượt Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long nợ 261,5 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông nợ 135,5 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư và khách sạn My Way Hạ Long nợ 128 tỷ đồng.

Ngoài ra, có hàng chục doanh nghiệp nợ thuế số tiền chục tỷ như Licogi 12, Công ty CP Hợp tác thương mại Asean, SEMAG-Thầu chính gói số 16 dự án ĐTXD công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.

Ở cuối danh sách, nhóm doanh nghiệp có số nợ nhỏ chỉ vài triệu đồng như Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (địa chỉ số 7 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội) nợ 5,7 triệu đồng; Văn phòng Thừa Phát Lại Đông Triều nợ 3,1 triệu đồng;...

Như vậy, so với kỳ công bố danh sách nợ thuế đến hết tháng 4, số người nợ thuế đã giảm nhưng tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tăng 11%.