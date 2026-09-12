Nón ngựa nổi tiếng ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, gây thích thú tại lễ hội Việt Nam ở Nhật Bản

Nón ngựa ở làng nghề hơn 300 năm tuổi tại Gia Lai hút khách Nhật

Ngày 12/9, Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Yokohama, với sự tham dự của bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và ông Yuji Kuroiwa - Thống đốc tỉnh Kanagawa.

Đoàn tỉnh Gia Lai tham dự lễ hội có bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong khuôn khổ Vietnam Festa in Kanagawa 2026, Gia Lai mang đến không gian giới thiệu văn hóa, du lịch và những sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đến bạn bè quốc tế và các đối tác Nhật Bản.

Sự kiện diễn ra tại khu vực đại lộ Nihon Odori, trước trụ sở tỉnh Kanagawa và công viên Zuo no Hana.

Gian hàng quảng bá du lịch Gia Lai do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện nhanh chóng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh việc thưởng thức cà phê, các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, nhiều du khách đặc biệt chú ý đến chiếc nón ngựa Phú Gia.

Nón ngựa Phú Gia là sản phẩm của làng nghề truyền thống chằm nón ngựa Phú Gia, ở làng Phú Gia, xã Cát Tường (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), nay thuộc tỉnh Gia Lai. Làng nghề có lịch sử hơn 300 năm và nghề chằm nón được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Gian hàng Gia Lai tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 ở tỉnh Kanagawa thu hút du khách Nhật Bản với cà phê, sản phẩm OCOP và đặc biệt là chiếc nón ngựa Phú Gia, có lịch sử hơn 300 năm. Ảnh: HP.

Nón ngựa Phú Gia có từ thời vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Sản phẩm không chỉ có giá trị sử dụng mà còn thể hiện kỹ thuật thủ công, nét văn hóa và lịch sử lâu đời của vùng đất Bình Định - Gia Lai.

Hình ảnh chiếc nón với kiểu dáng, hoa văn đặc trưng đã tạo sự thích thú cho nhiều khách tham quan Nhật Bản, trở thành một trong những điểm nhấn tại không gian quảng bá của Gia Lai.

Đưa 'Đại ngàn chạm biển xanh' đến Nhật Bản

Với thông điệp Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 - "Đại ngàn chạm biển xanh", Gia Lai giới thiệu đến du khách quốc tế một điểm đến mới với sự kết hợp giữa biển, núi cao nguyên và các giá trị di sản văn hóa sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính.

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa thăm gian hàng quảng bá của tỉnh Gia Lai ngay sau khai mạc lễ hội. Ảnh: HP.

Tại gian hàng, tỉnh trưng bày các ấn phẩm du lịch, tài liệu giới thiệu những dự án thu hút đầu tư, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng thủ công mỹ nghệ.

Du khách còn được trực tiếp trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm đặc trưng, nhận ấn phẩm quảng bá, voucher ưu đãi và dịch vụ du lịch do các doanh nghiệp lữ hành Gia Lai gửi tặng.

Thông qua các hoạt động này, Gia Lai giới thiệu hình ảnh một điểm đến tươi mới, năng động nhưng vẫn giàu bản sắc, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường khách Nhật Bản.

Trong khuôn khổ lễ hội, đoàn công tác tỉnh Gia Lai phối hợp Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham gia Hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.

Đây là dịp để Gia Lai giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch và những cơ hội hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản.

Nằm trong chuỗi hoạt động tại Kanagawa, đoàn công tác tỉnh Gia Lai cũng tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch "Công nữ Anio" tại Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa.

Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Yokohama. Ảnh: HP.

Sự kiện là hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, việc tham gia chủ động tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 ở Kanagawa góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai, mở rộng kết nối với thị trường quốc tế và tạo thêm cơ hội thu hút du khách Nhật Bản.

Đây cũng được xem là một trong những hoạt động chuẩn bị quan trọng để Gia Lai hướng tới các mục tiêu phát triển du lịch trong Năm Du lịch quốc gia 2026.