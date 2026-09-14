Nông dân Đà Nẵng thay đổi tư duy làm nông nghiệp, nâng cao giá trị trên từng tấc đất

Từ bãi bồi ven sông đến vùng sản xuất rau hữu cơ

Trên vùng đất bãi bồi ven sông Vu Gia thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng màu xanh của những luống rau hữu cơ đang dần phủ kín những ô đất từng trồng ớt, bắp theo phương thức manh mún.

Đây là mô hình do Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh triển khai, được kỳ vọng trở thành điểm sáng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích.

Mỗi ngày, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh thu hoạch 1-3 tạ rau xanh các loại. Ảnh: H.L.

Trên diện tích 1,1ha, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh (xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) đã cùng các xã viên quy hoạch thành từng khu sản xuất chuyên canh. Trong đó có 3.000m2 cải bẹ xanh, 1.000m2 đậu bắp, 3.000m2 rau dền đỏ, 4.000m2 rau mồng tơi, cùng dưa gang, mướp và nhiều loại rau quả khác.

Điểm đáng chú ý là vùng bãi bồi này không còn được canh tác theo kiểu “mạnh ai nấy làm”. Hệ thống thủy lợi, tưới tiết kiệm tự động được đầu tư, tích hợp quản lý số, giúp kiểm soát độ ẩm đất và sử dụng nước hiệu quả hơn.

Mỗi ngày, hợp tác xã thu hoạch từ 1-3 tạ rau các loại để cung ứng cho thị trường. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn từng bước tiếp cận các siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm sạch.

Lãnh đạo xã Vu Gia tham quan mô hình rau hữu cơ do UBND xã phối hợp với Trung tâm công nghệ sinh học TP Đà Nẵng và Viện Nông nghiệp hữu cơ Thái Lan thực hiện. Ảnh: T.H.

Ngay trên cánh đồng, quy trình sản xuất cũng được chuẩn hóa theo hướng hữu cơ. Phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật hóa học được thay thế bằng các giải pháp sinh học. Mỗi lô đất trồng rau được định danh bằng mã QR, kết hợp truy xuất nguồn gốc trên nền tảng blockchain.

Ông Ngô Văn Phi - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh cho biết, mô hình có được kết quả bước đầu nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn và các chuyên gia đến từ Hiệp hội Công nghệ nông nghiệp Đông Nam Á (AATSEA), Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (DBC).

Tiêu chuẩn hữu cơ là bộ tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bao gồm trồng trọt, sản phẩm thu hái tự nhiên, khâu sau thu hoạch, chế biến, xử lý, bảo quản, vận chuyển và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ.

Sản phẩm rau hữu cơ của xã Vu Gia. Ảnh: H.L.

Theo ông Phi, việc áp dụng quy trình sản xuất mới giúp người dân từng bước làm chủ các yêu cầu kỹ thuật, tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu cho rau hữu cơ Vu Gia.

Không dừng ở việc tạo ra sản phẩm sạch, địa phương còn đặt mục tiêu xây dựng chuỗi sản xuất hướng tới chỉ tiêu “không phát hiện” dư lượng của 5 hoạt chất hóa học độc hại. Việc ứng dụng công nghệ sinh học được kỳ vọng giúp giảm mạnh chi phí vật tư hóa học, đồng thời bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, sản phẩm rau hữu cơ được kỳ vọng có giá trị cao hơn khoảng 1,5-1,8 lần so với phương thức canh tác truyền thống. Khi giá trị sản phẩm tăng, người nông dân cũng có thêm động lực để thay đổi cách làm nông nghiệp.

Không chỉ ở Vu Gia, tư duy sản xuất xanh cũng đang lan sang những vùng trồng khác của Đà Nẵng.

Đổi cây trồng, mở hướng làm nông nghiệp đa giá trị

Cùng với rau hữu cơ, Đà Nẵng đang chứng kiến sự chuyển động rõ nét trong cơ cấu cây trồng khi nhiều địa phương mạnh dạn đưa những giống cây mới vào sản xuất.

Tại xã Vu Gia, mô hình trồng hành tím F1 Maserati có nguồn gốc Hà Lan đang mở ra một lựa chọn mới cho vùng đất bãi bồi.

Sản phẩm dầu hướng dương nguyên chất của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh, xã Vu Gia đang tập trung xây dựng đạt chuẩn OCOP. Ảnh: T.H.

Mô hình được triển khai từ vụ đông xuân 2025-2026 tại thôn Mỹ Phước, trên diện tích 5.000m2. Bình quân mỗi sào đạt năng suất khoảng 420kg hành tím. Với giá bán 30.000 đồng/kg, mỗi sào cho lãi ròng khoảng 5 triệu đồng.

Con số này cho thấy, khi lựa chọn đúng cây trồng và áp dụng quy trình phù hợp, hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất có thể được cải thiện đáng kể.

Một hướng đi khác đang được xã Vu Gia thử nghiệm là kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm.

Tại thôn Mỹ Hảo, mô hình trồng hoa hướng dương không chỉ tạo cảnh quan, điểm check-in phục vụ khách tham quan mà còn hướng tới khai thác giá trị từ chính cây trồng.

Sau khi thu hoạch, hạt hướng dương được phơi sấy để sản xuất sản phẩm thương phẩm và dầu thực vật. Phần phụ phẩm từ cây được tận dụng để ủ làm phân hữu cơ vi sinh, đồng thời có thể trở thành nguồn thức ăn cho đàn bò.

Như vậy, một cây trồng không chỉ tạo ra một sản phẩm mà có thể hình thành nhiều giá trị khác nhau: cảnh quan, du lịch, nông sản, chế biến và chăn nuôi.

Các sản phẩm từ hạt hướng dương cũng đang được chuẩn hóa để hướng tới chứng nhận OCOP, qua đó gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.

Nông dân Đà Nẵng thay đổi tư duy làm nông nghiệp, nâng cao giá trị từng tấc đất. Ảnh: T.H.

Ông Lê Phan Minh - Chủ tịch UBND xã Vu Gia cho biết, mô hình thí điểm trồng rau hữu cơ theo hướng nông nghiệp hiện đại đang được địa phương xem là một trong những điểm sáng của quá trình xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Sản phẩm rau hưu cơ Vu Gia đã đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế (OA) do Hiệp hội AATSEA cấp đã mở ra một hướng mới trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia, xã đang nỗ lực xây dựng vùng rau sạch Vu Gia.

Theo ông Minh, thời gian tới, Vu Gia sẽ tiếp tục xác định hành tím là một trong những cây trồng chủ lực để nhân rộng trên vùng bãi bồi; duy trì cây hướng dương với quy mô phù hợp, gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm và chế biến sâu.

Cánh đồng hoa hướng dương điểm check-in ấn tượng của các bạn trẻ (Dưới chân cầu An Bình, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng). Ảnh: T.H.

Địa phương cũng định hướng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ, qua đó giảm chất thải, tiết kiệm chi phí và hình thành chu trình sản xuất khép kín hơn.

Điều đáng ghi nhận từ những mô hình trên không chỉ nằm ở những con số doanh thu hay lợi nhuận bước đầu. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân.

Từ chỗ chú trọng năng suất, người dân đang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thương hiệu, thị trường và giá trị gia tăng. Từ sản xuất một sản phẩm đơn lẻ, các địa phương bắt đầu tính đến việc khai thác nhiều giá trị trên cùng một diện tích đất.

Đó cũng là nền tảng để những cánh đồng Đà Nẵng từng bước chuyển mình, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững hơn.

“Mặc dù mô hình trồng rau hữu cơ thí điểm đã đạt kết quả tích cực, nhưng địa phương vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Khi mở rộng vùng sản xuất trong thời gian tới, bài toán đầu ra cho sản phẩm vẫn là vấn đề khiến lãnh đạo địa phương và người nông dân không khỏi trăn trở”, ông Lê Phan Minh - Chủ tịch UBND xã Vu Gia cho hay.