Nông dân trồng khoai lang tím "trúng lớn", thế giới tranh nhau mua không đủ hàng

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Trong bối cảnh đó, một số nông dân Philippines đang tận dụng làn sóng “cơn sốt tím” để mở rộng sản xuất và gia tăng thu nhập, dù nguồn cung vẫn chưa theo kịp nhu cầu thị trường.

Nhu cầu tăng mạnh, nguồn cung không đủ đáp ứng

Ông Esmeraldo Maligsa, nông dân đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Người trồng Ubi Bohol, cho biết mỗi vụ thu hoạch ông có thể thu khoảng 2.000 kg khoai lang tím sau mỗi 7 tháng.

Cùng với các thành viên trong nhóm, tổng sản lượng của họ đạt từ 5 đến 8 tấn, với giá bán dao động khoảng 90–100 peso/kg (tương đương 1,50–1,60 USD/kg).

Loại khoai lang tím được nhắc đến là ubi kinampay, thường được gọi là “nữ hoàng khoai lang Philippines”. Giống này chủ yếu được trồng tại tỉnh Bohol và một số khu vực lân cận ở miền trung Philippines.

Ubi kinampay được đánh giá cao nhờ hương vị béo nhẹ, gợi mùi vani cùng mùi thơm đặc trưng – yếu tố khiến nó trở thành nguyên liệu được săn đón trong ngành thực phẩm.

Tuy nhiên, ông Maligsa cho biết sản lượng hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh.

“Chúng tôi không sản xuất đủ. Người ta gọi và đặt mua tới 2 tấn mỗi tháng, nhưng chúng tôi không thể đáp ứng”, ông nói.

“Cơn sốt khoai lang tím” lan ra toàn cầu

Khoai lang tím Philippines không còn chỉ phổ biến trong nước mà đã trở thành xu hướng ẩm thực toàn cầu, xuất hiện ngày càng nhiều trong thực đơn của các tiệm bánh, quán cà phê và nhà hàng quốc tế.

Tại Mỹ, số lượng món ăn và đồ uống sử dụng hương vị ube đã tăng hơn 200% từ năm 2022 đến nay, theo báo Philippine Daily Inquirer.

Ngay cả các chuỗi cà phê lớn như Starbucks cũng đã tung ra các dòng đồ uống mang hương vị ube tại thị trường Mỹ và châu Âu, góp phần đưa nguyên liệu này đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu.

Cơ hội “vàng tím” cho nông nghiệp Philippines

Sự bùng nổ nhu cầu quốc tế đang mở ra cơ hội lớn cho nông dân Philippines, đặc biệt trong bối cảnh giá trị xuất khẩu tăng gấp đôi chỉ trong một năm.

Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay vẫn là mở rộng sản xuất để theo kịp nhu cầu, khi khoảng cách giữa cung và cầu ngày càng nới rộng.

Nếu xu hướng tiêu thụ tiếp tục tăng mạnh, ube có thể trở thành một trong những nông sản xuất khẩu mang tính biểu tượng mới của Philippines trên thị trường toàn cầu.