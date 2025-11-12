Nóng: Huế xin ý kiến Bộ Xây dựng về dự án cụm bến cảng hơn 6.445 tỷ đồng

UBND TP Huế vừa gửi văn bản đến Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư cụm bến cảng Phong Điền với tổng vốn hơn 6.445 tỷ đồng.

Việc lấy ý kiến của Bộ Xây dựng là bước cần thiết để hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đảm bảo tính pháp lý cho quá trình triển khai dự án theo quy định.

Phối cảnh cụm bến cảng Phong Điền ở phường Phong Phú, TP. Huế.

Theo quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Huế giai đoạn 2021 - 2030, khu bến cảng Phong Điền được định hướng trở thành đầu mối vận chuyển hàng hóa trọng điểm, với sản lượng dự kiến đạt từ 4,5 đến 8,5 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Trong đó, dự án Bến số 1 đặt tại phường Phong Phú có tổng vốn đầu tư khoảng 1.950 tỷ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026 - 2030) sẽ đầu tư hai cầu cảng dài 340 m, tiếp nhận tàu đến 10.000 tấn và 5.000 tấn, cùng khu neo chuyển tải cho tàu 50.000 tấn.

Giai đoạn 2 (2031 - 2035) xây thêm hai cầu cảng dài 560 m, cho phép tàu 50.000 tấn ra vào. Công suất thiết kế của bến đạt khoảng 2 triệu tấn/năm, dự kiến hoàn thành trước quý 4/2035.

Dự án Bến số 2 cũng tại phường Phong Phú, có tổng vốn đầu tư khoảng 4.495 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026 - 2030) đầu tư 4 cầu cảng dài 820 m, tiếp nhận tàu từ 10.000 đến 50.000 tấn, công suất 5,16 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2 (2031 - 2035) xây thêm 4 cầu cảng, nâng tổng chiều dài lên 1.720 m, công suất tăng lên 10,32 triệu tấn/năm.

Hai dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, sử dụng vốn tự có của nhà đầu tư cùng các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các bến cảng này khi hoàn thành sẽ giúp hình thành trung tâm logistics hàng hải quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế biển khu vực bắc TP. Huế.

Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND TP.Huế đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương khoảng 5.500 tỷ đồng để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 49F từ bến cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân.