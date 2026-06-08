Tài chính nông nghiệp

Nông nghiệp không gian cất cánh: Dâu tây đang mở đường cho cuộc sống ngoài Trái Đất

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Phương Đăng (theo IPO-Edge.com)
08/06/2026 06:30 GMT +7
Công ty công nghệ không gian Redwire Corporation vừa thông báo hợp đồng hợp tác với Astrobiome Space cho phép doanh nghiệp này trồng dâu tây và thử nghiệm chất kích thích sinh học (biostimulant) của Astrobiome trong hệ thống nhà kính đặt trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Dâu tây trồng trông trong không gian

Ảnh minh họa: IPO-Edge.com

Theo Redwire, đây là chuyến bay đầu tiên của hệ thống nhà kính do công ty phát triển, đồng thời đánh dấu sự ra đời của nhà kính thương mại đầu tiên trên thế giới hoạt động trong không gian.

Trong dự án này, Redwire sẽ sử dụng chất kích thích sinh học của Astrobiome Space để trồng những cây dâu tây dại đầu tiên trong quỹ đạo Trái Đất. Công ty kỳ vọng công nghệ mới sẽ giúp các loại cây trồng ngoài không gian đạt chất lượng gần tương đương với nông sản được canh tác tự nhiên trên Trái Đất.

Ông Marc Dielissen, Phó Chủ tịch điều hành Redwire Europe, cho biết: “Với nền tảng nhà kính của mình, chúng tôi không chỉ hỗ trợ các nghiên cứu khoa học cơ bản mà còn chứng minh khả năng trồng thực phẩm tươi sống trong không gian, bao gồm các loại cây như dâu tây và nấm. Những năng lực này sẽ đóng vai trò thiết yếu khi nhân loại chuẩn bị cho các sứ mệnh không gian kéo dài và các khu định cư tương lai ngoài Trái Đất, đồng thời mang lại những hiểu biết quý giá giúp cải thiện hoạt động nông nghiệp ngay trên hành tinh của chúng ta".

Mục tiêu sản xuất thực phẩm tươi ngay trong không gian

Redwire cho biết hệ thống nhà kính mới cũng hỗ trợ các kế hoạch thám hiểm không gian dài hạn của NASA.

Công nghệ này tích hợp các thiết bị trồng cây đạt tiêu chuẩn bay vũ trụ, trong đó có hệ thống Passive Orbital Nutrient Delivery System (hệ thống cung cấp dinh dưỡng thụ động trong quỹ đạo), được phát triển cùng thương hiệu Tupperware Brands và hiện đang được Redwire vận hành trên ISS.

Giới chuyên gia đánh giá, khả năng sản xuất thực phẩm tươi ngay trong không gian sẽ là yếu tố quan trọng đối với các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng, Sao Hỏa và các căn cứ ngoài Trái Đất trong tương lai, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn tiếp tế từ Trái Đất.

Dự án trồng dâu tây của Redwire vì thế được xem là một bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực xây dựng nền nông nghiệp không gian thương mại đầu tiên trên thế giới.

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