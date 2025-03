Novaland thắng kiện vụ tranh chấp dự án An Phú với Sài Gòn Co.op (SCID)

CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) đã công bố Phán quyết trọng tài đề ngày 11/3/2025 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đối với vụ tranh chấp số 55/23 HCM giữa nguyên đơn là Novaland, Công ty TNHH Nova An Phú và bị đơn là CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID, UPCoM: SID).

Theo đó, Hội đồng trọng tài đã tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, buộc bị đơn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Bị đơn theo Hợp đồng Hợp tác Phát triển Dự án số 01/2016/HĐHTPTDA/SCID-NVLG đã được ký vào ngày 30/12/2016 giữa Novaland, Nova An Phú và SCID.

Phán quyết nêu rõ, trong trường hợp bị đơn không thực hiện đúng nghĩa vụ, nguyên đơn có quyền trực tiếp thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để cơ quan Nhà nước ban hành quyết định giao đất đối với khu đất hợp tác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa của các nguyên đơn.

Dù phán quyết của VIAC không nêu rõ dự án nào trong vụ khởi kiện lần này. Nhưng dữ liệu cho thấy, năm 2016, SCID đã ký kết hợp tác với Novaland và Nova An Phú để thực hiện dự án Saigon Co.op An Phú.

Phối cảnh dự án Saigon Co.op An Phú.

SCID là công ty thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op, SGC) được thành lập vào ngày 04/04/2007, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản; đầu tư xây dựng, kinh doanh trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và cho thuê kho bãi.

SCID là chủ dự án Saigon Co.op An Phú ban đầu có tên là An Phú Complex. Đây là dự án phức hợp gồm trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp. Vị trí dự án nằm ở khu đô thị mới An Phú - An Khánh, TP. Thủ Đức, nằm ngay cạnh dự án Estella Heights và Pháp Viện Minh Đăng Quang.

Dự án có quy mô 6,9 ha với tổng diện tích sàn xây dựng gần 350.000m2, với tổng mức đầu tư gần 450 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng). Dự kiến có khoảng gần 4.000 căn hộ được xây cùng hệ thống tiện ích như: trung tâm thương mại cao cấp, dịch vụ giải trí, mua sắn, công viên vui chơi… Theo lộ trình ban đầu, dự án này sẽ khởi công vào tháng 04/2012 và hoàn thành vào năm 2015. Nhưng sau đó dự án đã im ắng một thời gian dài.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SCID, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, dự án ban đầu thuộc SGC là chủ đầu tư từ năm 2000. Sau đó, trong quá trình đầu tư để tối ưu hóa thì chuyển đổi dự án qua SCID làm chủ đầu tư từ năm 2010, năm 2015 mới thực hiện xong đền bù giải tỏa.

Năm 2019, SCID được UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép là chủ đầu tư dự án, trong 3 năm sẽ được giao đất và đóng tiền ký quỹ dự án tại Sở kế hoạch đầu tư. Đến năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và một số thủ tục pháp lý có thay đổi nên SCID đang thực hiện các thủ tục về gia hạn chủ đầu tư dự án.

Tuy nhiên đến năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và một số thủ tục pháp lý có thay đổi nên SCID thực hiện thủ tục gia hạn chủ đầu tư dự án.

Tại thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, SCID cho biết đang bàn bạc để ngưng hợp tác với Novaland vì đang hoàn thiện tính pháp lý với tư cách chủ đầu tư dự án.

Trích báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 của SCID.

Dữ liệu báo cáo tài chính quý IV/2024 cho thấy, tại thời điểm 31/12/2024, SCID vẫn còn ghi nhận khoản tiền cọc 102,5 tỷ đồng từ Nova An Phú liên quan đến dự án này.