Nữ giám đốc doanh nghiệp ở Huế lĩnh án vì trốn thuế

Ngày 5/5, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú phường Mỹ Thượng, TP.Huế) về các tội “Trốn thuế” và “In trái phép hóa đơn”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi do Oanh làm Giám đốc, thành lập từ năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm. Trong quá trình kinh doanh từ năm 2022 đến 2024, do gặp khó khăn tài chính, Oanh đã không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu nhằm trốn thuế.

Hà Thị Tú Oanh thời điểm bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về các tội trốn thuế và in trái phép hóa đơn.

Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2023, doanh nghiệp này ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho Công ty Cổ phần Giáo dục Hoa Thủy Tiên, với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Dù đã nhận đủ tiền qua ngân hàng, bị cáo không ghi chép vào sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn và không kê khai thuế.

Đến năm 2024, khi bị cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn do nợ thuế, Oanh vẫn tiếp tục ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, vật dụng sinh hoạt cho 8 trường mầm non trên địa bàn TP Huế.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng hóa đơn hợp pháp, bị cáo đã dùng phần mềm lập 125 hóa đơn giá trị gia tăng “bản nháp” (chưa được cấp mã của cơ quan thuế) để giao cho các đơn vị.

Tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 3,6 tỷ đồng, sau thuế gần 3,92 tỷ đồng. Tin tưởng các hóa đơn này, các trường đã thanh toán đầy đủ, và số tiền tiếp tục được bị cáo sử dụng cho kinh doanh và chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại, để hợp thức hóa hồ sơ cho đối tác, Oanh còn chỉnh sửa và in trái phép 21 hóa đơn giá trị gia tăng bằng cách thay đổi nội dung trên file PDF, rồi in ra giao cho Công ty Hoa Thủy Tiên. Các hóa đơn này có số, ký hiệu trùng với hóa đơn đã phát hành hợp pháp hoặc đã bị hủy.

Vụ việc bị phát hiện khi cơ quan thuế kiểm tra tại Công ty Hoa Thủy Tiên và phát hiện sự trùng lặp bất thường trong hệ thống hóa đơn, sau đó chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền thuế bị trốn là hơn 312 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Thị Tú Oanh 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”, 9 tháng tù về tội “In trái phép hóa đơn”, tổng hợp hình phạt là 15 tháng tù.