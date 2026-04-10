"Núi” hồ sơ giải phóng mặt bằng, Đà Nẵng căng mình gỡ nút thắt mặt bằng

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa có thông tin về giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn TP.

Theo đó, năm 2026, Trung tâm triển khai kế hoạch theo Quyết định số 1049 với 404 dự án, tương ứng khoảng 46.928 hồ sơ; dự kiến thực hiện khoảng 31.090 hồ sơ, trong đó có hơn 10.200 hồ sơ đất ở và khoảng 18.500 trường hợp mồ mả.

Trong quý I/2026, Trung tâm đã trình duyệt 2.077 hồ sơ, bàn giao mặt bằng 1.421 trường hợp, di dời 1.079 ngôi mộ; tổng kinh phí chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 531 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, Trung tâm xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, phân nhóm xử lý, ưu tiên các dự án trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án lớn của doanh nghiệp như Thaco, Sun Group, Hoiana, ngành điện lực.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Trung tâm đã lập kế hoạch với khoảng 2.102 trường hợp, bố trí tại 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang.

Hơn 400 dự án dồn dập, Đà Nẵng bước vào “cuộc đua” giải phóng mặt bằng. Ảnh: D.B

Bên cạnh đó, TP đang tập trung xử lý 18 cây cầu chưa có đường dẫn; trong đó 3 cầu dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026, các cầu còn lại phấn đấu hoàn thành cuối năm.

Về giải pháp, Trung tâm tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường quản trị, giám sát và đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành; đồng thời thành lập các tổ công tác đặc biệt tại địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực có dự án lớn như Núi Thành.

Cùng với đó, Trung tâm kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách; hoàn thiện các quy định liên quan Nghị quyết 254, Nghị định 49; xây dựng quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất từ TP đến cơ sở; dự kiến ban hành giá đất tái định cư vào cuối tháng 6/2026.

Theo ông Nguyễn Minh Nam, thực tiễn vẫn phát sinh nhiều khó khăn như vướng mắc đất công ích 5%, đất rừng sản xuất gắn với hỗ trợ sinh kế, các dự án chuyển tiếp giữa quy định cũ và mới. Đáng chú ý, theo Luật Đất đai 2024 và Nghị định 88, việc bố trí tái định cư không còn áp dụng cơ chế “đất đổi đất”; nếu giá đất tái định cư cao hơn, người dân phải nộp phần chênh lệch, gây thêm áp lực cho công tác giải phóng mặt bằng.

Về quỹ đất tái định cư, các dự án lớn cơ bản đáp ứng, tuy nhiên với các dự án tuyến như quốc lộ 14D hay các tuyến liên kết vùng vẫn còn manh mún, thiếu đồng bộ. Trung tâm dự kiến trình phương án quỹ đất tái định cư trung hạn giai đoạn 2026–2027 trong tháng 4.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất nhấn mạnh, để đẩy nhanh tiến độ, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực thực hiện.