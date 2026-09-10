Núi Thần Tài đồng hành cùng xã Hòa Vang phát triển năng lượng xanh

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa Vang, đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xã, đại diện Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi, đơn vị thi công cùng các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương.

Việc bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đồng hành và trách nhiệm xã hội của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi đối với địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Ông Phạm Khắc Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi, đơn vị chủ quản Khu du lịch Núi Thần Tài phát biểu tại lễ bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời cho xã Hòa Vang. Ảnh: T.H.

Với tổng giá trị 1 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng góp phần hỗ trợ địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, từng bước ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo vào hoạt động thực tiễn, qua đó lan tỏa ý thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Khắc Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi, đơn vị chủ quản Khu du lịch Núi Thần Tài, chia sẻ: “DHC Suối Đôi luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng và địa phương là một phần trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Thông qua việc bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá 1 tỷ đồng, chúng tôi mong muốn góp phần cùng xã Hòa Vang sử dụng năng lượng sạch, hiệu quả, đồng thời lan tỏa tinh thần phát triển xanh và bền vững.”

Ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.H.

Ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi đối với địa phương.

Theo ông Nguyện, việc doanh nghiệp chủ động triển khai công trình có ý nghĩa về môi trường và năng lượng sạch không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Tại chương trình, đại diện Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi và UBND xã Hòa Vang đã thực hiện nghi thức bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời, trao biểu trưng hoặc biên bản bàn giao cho địa phương.



Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi, đơn vị chủ quản Khu du lịch Núi Thần Tài trao bản tượng trưng cho UBND xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Thông qua việc bàn giao công trình, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi tiếp tục thể hiện định hướng gắn hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động hướng đến môi trường, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Đây cũng là hoạt động thể hiện mong muốn của Khu du lịch Núi Thần Tài trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành lâu dài với địa phương, cùng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng trên địa bàn.